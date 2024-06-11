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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Дети

Белгородские родители жалуются на условия размещения детей в лагере Владимира

11 июня 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
Дети
В этот раз объектом жалоб стал лагерь «Икар» во Владимирской области. По словам одной из родительниц, в комнате много детей, мебель стоит неудобно, есть вопросы к питанию, а также в целом к условиям размещения. На одну из жалоб ответили в мэрии Белгорода.
Сюжет
Дети

Белгородцы просят обратить внимание на условия проживания детей в лагере «Икар» во Владимирской области.

«То, что дети живут по девять человек в одной комнате и кровати стоят друг к другу без проходов и тумбочек, ещё можно пережить. Можем сказать спасибо руководству, что разрешили мыться ежедневно, а не раз в два дня. Наши дети обедают последние, в связи с этим еда уже холодная, и даже чай», — жалуется белгородка.

Женщина утверждает, что некоторые родители уже начали забирать детей домой из-за предложенных условий. Вдобавок белгородка прикрепила фотографию, якобы сделанную в туалете лагеря.

На одну из жалоб ответили в мэрии Белгорода. Представители городской администрации заявили, что вопрос организации питания в лагере взят на контроль управлением образования.

Напомним, что ранее жалобы поступали также на лагерь в Ростовской области и «Искорку» в Тамбове.

Туалет в лагере во Владимирской областиТуалет в лагере во Владимирской области
Туалет в лагере во Владимирской области
Фото: Наталия Соломатина / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Анна Щербинина#Общество#Белгородская область#Дети#Родители#Новости Белгорода#Лагерь#Владимир#Жалобы#Белгород
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