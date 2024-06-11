Белгородские родители жалуются на условия размещения детей в лагере Владимира

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Белгородцы просят обратить внимание на условия проживания детей в лагере «Икар» во Владимирской области.
«То, что дети живут по девять человек в одной комнате и кровати стоят друг к другу без проходов и тумбочек, ещё можно пережить. Можем сказать спасибо руководству, что разрешили мыться ежедневно, а не раз в два дня. Наши дети обедают последние, в связи с этим еда уже холодная, и даже чай», — жалуется белгородка.
Женщина утверждает, что некоторые родители уже начали забирать детей домой из-за предложенных условий. Вдобавок белгородка прикрепила фотографию, якобы сделанную в туалете лагеря.
На одну из жалоб ответили в мэрии Белгорода. Представители городской администрации заявили, что вопрос организации питания в лагере взят на контроль управлением образования.
Напомним, что ранее жалобы поступали также на лагерь в Ростовской области и «Искорку» в Тамбове.