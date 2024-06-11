Белгородские родители жалуются на условия размещения детей в лагере Владимира

«То, что дети живут по девять человек в одной комнате и кровати стоят друг к другу без проходов и тумбочек, ещё можно пережить. Можем сказать спасибо руководству, что разрешили мыться ежедневно, а не раз в два дня. Наши дети обедают последние, в связи с этим еда уже холодная, и даже чай», — жалуется белгородка.