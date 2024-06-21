Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
ВСУ 21 июня обстреляли Шебекино и ударили дроном-камикадзе по Мурому. Есть пострадавший и разрушения.
В Шебекино пострадал мужчина, у него контузия. Помощь мирному жителю оказали на месте. Дальше он будет лечиться амбулаторно.
Разрушения в Шебекино после обстрела есть в пяти частных домах. В них выбило окна и посекло фасады. Также повреждены хозпостройки.
В Муроме после атаки дрона пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушения есть в торговом объекте: выбиты стёкла, повреждены кровля и фасад.
Напомним, что город Шебекино попал под удар ВСУ и утром. Один беспилотник взорвался на территории сельхозпредприятия, ещё один — на территории другой организации.