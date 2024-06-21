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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

ВСУ атаковали Шебекино и Муром в Белгородской области

Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино

21 июня 2024, 13:30
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Шебекино и Муром в Белгородской области

У пострадавшего — контузия, помощь ему оказали на месте. Разрушения выявили в пяти частных домах и магазине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 21 июня обстреляли Шебекино и ударили дроном-камикадзе по Мурому. Есть пострадавший и разрушения.

В Шебекино пострадал мужчина, у него контузия. Помощь мирному жителю оказали на месте. Дальше он будет лечиться амбулаторно.

Разрушения в Шебекино после обстрела есть в пяти частных домах. В них выбило окна и посекло фасады. Также повреждены хозпостройки.

В Муроме после атаки дрона пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушения есть в торговом объекте: выбиты стёкла, повреждены кровля и фасад.

Напомним, что город Шебекино попал под удар ВСУ и утром. Один беспилотник взорвался на территории сельхозпредприятия, ещё один — на территории другой организации.

Два дрона взорвались на территориях коммерческого и с/х предприятий под Белгородом
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