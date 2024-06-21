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Published Сегодня, 07:41

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Условия в парк-отеле «Джубга»

Вместо отеля 4* — бараки: белгородцев ожидал неприятный сюрприз в Краснодарском крае

21 июня 2024, 07:41
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова в ВК
Условия в парк-отеле «Джубга»

В оперштабе ответили на жалобы белгородцев, которых отправили в Джубгу

Пострадавших от атак ВСУ белгородцев соцзащита отправила в парк-отель «Джубга» в Краснодарском крае. Однако, по словам горожан, их разместили в бывших бараках для рабочих. Одна из пострадавших пожаловалась на условия проживания, ей ответил оперштаб.

У белгородцев есть вопросы к выбору мест, куда отправляют на отдых пострадавших от обстрелов. Неприятная, по словам горожан, ситуация произошла в Краснодарском крае.

Белгородка рассказала, что её и других пострадавших по линии соцзащиты отправили в четырёхзвёздочный парк-отель «Джубга» Краснодарского края. Правда, на месте оказалось, что это бывшие рабочие бараки, которые находятся на территории отеля.

Здания бараков обшиты металлическим сайдингом, вокруг идёт ремонт, везде грязно и шумно, пишет белгородка. В некоторых номерах висела проводка, текли унитазы и не было света. По словам горожанки, чтобы попасть на территорию отеля, людям приходится идти по бездорожью, через заросли бурьяна, без освещения в тёмное время суток.

Развлечения для детей тоже не входят в проживание. Их белгородцы должны оплачивать отдельно, как и лежаки отеля. Зато они могут пользоваться бассейном на территории. Заявленного шведского стола тоже не оказалось. Как говорит оставившая жалобу горожанка, пострадавших белгородцев кормят с отдельного входа, и ассортимент отличается от меню других постояльцев.

«На все вопросы к менеджеру ответ один: „Что оплатили, туда вас и поселили. Не нравится, уезжайте“. Кто кого ввёл в заблуждение, кто что недосмотрел, надо разбираться, по факту люди, которые и так натерпелись, оказались унижены своим государством», — написала белгородка.

В комментариях белгородке ответил региональный оперштаб и подтвердил, что корпус, в который должны были заселить, остался на завершающем этапе ремонта.

С принимающей стороной мы на связи и совместно в срочном порядке переселили уже всех женщин с детьми в другой корпус. Сегодня до конца дня будут переселены все остальные наши жители.
оперштаб Белгородской области

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что белгородцев, получивших ранения и потерявших свои дома в результате обстрелов, бесплатно увезут в санатории. Всего на отдых планировали отправить 6,5 тысячи человек.

Белгородцы уже жаловались на условия в ПВР в других регионах. Так жительница рассказала Бел.Ру о плохих условиях проживания в пункте временного размещения Воронежа.

Территория парк-отеля в Джубге Территория парк-отеля в Джубге
Территория парк-отеля в Джубге Территория парк-отеля в Джубге
Территория парк-отеля в ДжубгеТерритория парк-отеля в Джубге
Территория парк-отеля в Джубге
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова в ВК
«Доколе белгородцев будут унижать»: белгородка пожаловалась на условия в ПВР Воронежа
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