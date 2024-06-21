Вместо отеля 4* — бараки: белгородцев ожидал неприятный сюрприз в Краснодарском крае

Развлечения для детей тоже не входят в проживание. Их белгородцы должны оплачивать отдельно, как и лежаки отеля. Зато они могут пользоваться бассейном на территории. Заявленного шведского стола тоже не оказалось. Как говорит оставившая жалобу горожанка, пострадавших белгородцев кормят с отдельного входа, и ассортимент отличается от меню других постояльцев.