Вместо отеля 4* — бараки: белгородцев ожидал неприятный сюрприз в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
У белгородцев есть вопросы к выбору мест, куда отправляют на отдых пострадавших от обстрелов. Неприятная, по словам горожан, ситуация произошла в Краснодарском крае.
Белгородка рассказала, что её и других пострадавших по линии соцзащиты отправили в четырёхзвёздочный парк-отель «Джубга» Краснодарского края. Правда, на месте оказалось, что это бывшие рабочие бараки, которые находятся на территории отеля.
Здания бараков обшиты металлическим сайдингом, вокруг идёт ремонт, везде грязно и шумно, пишет белгородка. В некоторых номерах висела проводка, текли унитазы и не было света. По словам горожанки, чтобы попасть на территорию отеля, людям приходится идти по бездорожью, через заросли бурьяна, без освещения в тёмное время суток.
Развлечения для детей тоже не входят в проживание. Их белгородцы должны оплачивать отдельно, как и лежаки отеля. Зато они могут пользоваться бассейном на территории. Заявленного шведского стола тоже не оказалось. Как говорит оставившая жалобу горожанка, пострадавших белгородцев кормят с отдельного входа, и ассортимент отличается от меню других постояльцев.
«На все вопросы к менеджеру ответ один: „Что оплатили, туда вас и поселили. Не нравится, уезжайте“. Кто кого ввёл в заблуждение, кто что недосмотрел, надо разбираться, по факту люди, которые и так натерпелись, оказались унижены своим государством», — написала белгородка.
В комментариях белгородке ответил региональный оперштаб и подтвердил, что корпус, в который должны были заселить, остался на завершающем этапе ремонта.
С принимающей стороной мы на связи и совместно в срочном порядке переселили уже всех женщин с детьми в другой корпус. Сегодня до конца дня будут переселены все остальные наши жители.
оперштаб Белгородской области
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что белгородцев, получивших ранения и потерявших свои дома в результате обстрелов, бесплатно увезут в санатории. Всего на отдых планировали отправить 6,5 тысячи человек.
Белгородцы уже жаловались на условия в ПВР в других регионах. Так жительница рассказала Бел.Ру о плохих условиях проживания в пункте временного размещения Воронежа.