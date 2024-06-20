«Мы анализируем»: Путин — о том, можно ли считать обстрелы Белгорода актом агрессии

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил во Вьетнаме на вопросы отечественных журналистов. Большинство из них касались его поездки в Северную Корею, однако был вопрос и про Белгород: один из журналистов поинтересовался у главы страны, можно ли считать актом агрессии использование западного дальнобойного оружия по Белгороду.
Ответить однозначно президент не смог: ещё идёт анализ этих действий, однако они действительно «близки» к агрессии.
«Это требует дополнительного исследования. Это близко к тому. Мы это анализируем», — ответил Владимир Путин.