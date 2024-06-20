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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Обрушенный в результате обстрела Белгорода подъезд

«Мы анализируем»: Путин — о том, можно ли считать обстрелы Белгорода актом агрессии

20 июня 2024, 17:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный в результате обстрела Белгорода подъезд

Путин ответил, можно ли считать обстрелы Белгорода актом агрессии

Глава государства ответил на вопрос от журналиста «Коммерсанта». По оценке Путина, происходящее в приграничном городе можно назвать актом агрессии, однако эти события пока анализируются и точного ответа нет.
Сюжет
СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил во Вьетнаме на вопросы отечественных журналистов. Большинство из них касались его поездки в Северную Корею, однако был вопрос и про Белгород: один из журналистов поинтересовался у главы страны, можно ли считать актом агрессии использование западного дальнобойного оружия по Белгороду.

Ответить однозначно президент не смог: ещё идёт анализ этих действий, однако они действительно «близки» к агрессии.

«Это требует дополнительного исследования. Это близко к тому. Мы это анализируем», — ответил Владимир Путин.

Ответ Владимира Путина об обстреле Белгорода
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