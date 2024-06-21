Белгородцев взбудоражила новость об изъятии гаражей в центре. Что ответили в мэрии?

В мэрии Белгорода объяснили новость об изъятии земель и гаражей в центре

Недавно администрация Белгорода опубликовала распоряжение об изъятии земельных участков и гаражей, расположенных в центре города. На их месте планируется построить ливневую канализацию. Но не все белгородцы посчитали это справедливым. Горожанам ответила мэрия.