Белгородцев взбудоражила новость об изъятии гаражей в центре. Что ответили в мэрии?

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Соответствующее распоряжение администрация Белгорода опубликовала 20 июня. В нём говорится, что более 300 участков собираются изъять под муниципальные нужды. Конкретно — для строительства ливневой канализации.
Некоторых белгородцев эта новость взбудоражила. Жители начали интересоваться размером выплат за изымаемые участки.
«Вот как?! Типа, „На тебе 10 тысяч рублей за гараж и свободен,“» — пишет Алексей.
Представители мэрии Белгорода ответили мужчине, что выплата за изъятые земельные участки и гаражи будет осуществляться по рыночной цене. Независимый оценщик произведёт расчёт стоимости согласно действующему законодательству.
Каждому из собственников будет направлен проект соглашения об изъятии с приложением копии отчета о рыночной стоимости имущества.
мэрия Белгорода
По всем вопросам собственники объектов могут обратиться в комитет имущественных и земельных отношений города по адресу.
Напомним, ранее власти сообщили, что собираются изъять 337 объектов недвижимости площадью от 13 до 72 квадратных метров, расположенных на улице Пугачёва, под строительство ливневой канализации.