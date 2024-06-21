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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Гаражи

Белгородцев взбудоражила новость об изъятии гаражей в центре. Что ответили в мэрии?

21 июня 2024, 14:04
Фото: 1MI
Гаражи

В мэрии Белгорода объяснили новость об изъятии земель и гаражей в центре

Недавно администрация Белгорода опубликовала распоряжение об изъятии земельных участков и гаражей, расположенных в центре города. На их месте планируется построить ливневую канализацию. Но не все белгородцы посчитали это справедливым. Горожанам ответила мэрия.

Соответствующее распоряжение администрация Белгорода опубликовала 20 июня. В нём говорится, что более 300 участков собираются изъять под муниципальные нужды. Конкретно — для строительства ливневой канализации.

Некоторых белгородцев эта новость взбудоражила. Жители начали интересоваться размером выплат за изымаемые участки.

«Вот как?! Типа, „На тебе 10 тысяч рублей за гараж и свободен,“» — пишет Алексей.

Представители мэрии Белгорода ответили мужчине, что выплата за изъятые земельные участки и гаражи будет осуществляться по рыночной цене. Независимый оценщик произведёт расчёт стоимости согласно действующему законодательству.

Каждому из собственников будет направлен проект соглашения об изъятии с приложением копии отчета о рыночной стоимости имущества.
мэрия Белгорода

По всем вопросам собственники объектов могут обратиться в комитет имущественных и земельных отношений города по адресу.

Напомним, ранее власти сообщили, что собираются изъять 337 объектов недвижимости площадью от 13 до 72 квадратных метров, расположенных на улице Пугачёва, под строительство ливневой канализации.

В Белгороде изымут земельные участки и гаражи, расположенные в центре города
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Гаражи#Новости Белгорода#Изъятие#Белгород#Вячеслав Гладков#Муниципальные нужды
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