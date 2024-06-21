Белгородцы из многострадального аварийного дома просят Путина разобраться с мэрией

Белгородцы записали видеообращение к Путину по поводу расселения

Печальная история дома № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде тянется уже пять лет. Сначала жители боролись за признание дома аварийным, затем — за расселение их в другие квартиры, но, по сути, ситуация за это время не изменилась. Собственники обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь им.