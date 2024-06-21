bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Обращение жителей дома на Михайловском шоссе в Белгороде к Владимиру Путину

Белгородцы из многострадального аварийного дома просят Путина разобраться с мэрией

21 июня 2024, 10:14
Фото: «Фонарь»
Обращение жителей дома на Михайловском шоссе в Белгороде к Владимиру Путину

Белгородцы записали видеообращение к Путину по поводу расселения

Печальная история дома № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде тянется уже пять лет. Сначала жители боролись за признание дома аварийным, затем — за расселение их в другие квартиры, но, по сути, ситуация за это время не изменилась. Собственники обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь им.

Жители многострадального дома № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь им с расселением из аварийного здания. Этого не могут сделать уже пять лет.

В видеообращении горожане рассказали, что при расчёте площади, которую им намерены предоставить в новом жилье, городская администрация отказывается учитывать общедолевую площадь здания. Объясняют это чиновники тем, что территория не была приватизирована жителями и при переселении не учитывается.

В прокуратуре Белгорода это опровергли: в соответствии с действующим законодательством в бывших муниципальных общежитиях с 2025 года, перешедших в статус МКД, общедолевая собственность принадлежит собственникам этого здания, то есть она должна учитываться при предоставлении жилья для расселения.

«По сути, она [администрация] пытается загнать нас из одних клеток в другие такого же размера, но с втиснутыми за счёт уменьшения нашей жилой площади удобствами. Вряд ли это можно назвать достойными условиями проживания, которые вы, Владимир Владимирович, требуете предоставлять для граждан в подобной ситуации», — рассказали собственники.

Горожане сообщили, что администрация Белгорода разослала им распоряжение об изъятии принадлежащего им земельного участка и жилых помещений, опять же без учёта общедолевой собственности.

Редакция «Бел.Ру» следит за этой историей с 2019 года. Тогда собственники безуспешно пытались добиться признания их дома аварийным: чиновники считали, что в нём достаточно провести капремонт. В 2021 году аварийным здание всё-таки признали, но с расселением жителей не спешили.

О доме все забыли вплоть до 2023 года. После очередной публикации «Бел.Ру» следователи пообещали провести проверку в доме. Наконец, в мэрии Белгорода сообщили, что на расселение жильцов бывшего общежития просто нет денег.

В январе 2023 года губернатор Вячеслав Гладков ответил жильцам на претензии и сообщил, что на данный момент решения вопроса нет.

Обращение жителей дома на Михайловском шоссе в Белгороде к Владимиру Путину
Видео: «Фонарь»
Гладков жёстко ответил жильцам аварийного дома на просьбу о расселении
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы судятся с мэрией из-за невыносимых условий жизни в домеСтрашнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном домеВ мэрии не смогли ответить, когда полностью расселят белгородцев из аварийного дома
#Валерия Колесникова#Город#Видео#Владимир Путин#Аварийный дом#Новости Белгорода#Расселение#Белгород#Видеообращение
Подпишитесь
Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
Сегодня, 13:30
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Сегодня, 09:29
Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
Сегодня, 06:38
Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?
Сегодня, 14:05
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
Сегодня, 14:39
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Сегодня, 09:27