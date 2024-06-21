Белгородцы из многострадального аварийного дома просят Путина разобраться с мэрией

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Жители многострадального дома № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь им с расселением из аварийного здания. Этого не могут сделать уже пять лет.
В видеообращении горожане рассказали, что при расчёте площади, которую им намерены предоставить в новом жилье, городская администрация отказывается учитывать общедолевую площадь здания. Объясняют это чиновники тем, что территория не была приватизирована жителями и при переселении не учитывается.
В прокуратуре Белгорода это опровергли: в соответствии с действующим законодательством в бывших муниципальных общежитиях с 2025 года, перешедших в статус МКД, общедолевая собственность принадлежит собственникам этого здания, то есть она должна учитываться при предоставлении жилья для расселения.
«По сути, она [администрация] пытается загнать нас из одних клеток в другие такого же размера, но с втиснутыми за счёт уменьшения нашей жилой площади удобствами. Вряд ли это можно назвать достойными условиями проживания, которые вы, Владимир Владимирович, требуете предоставлять для граждан в подобной ситуации», — рассказали собственники.
Горожане сообщили, что администрация Белгорода разослала им распоряжение об изъятии принадлежащего им земельного участка и жилых помещений, опять же без учёта общедолевой собственности.
Редакция «Бел.Ру» следит за этой историей с 2019 года. Тогда собственники безуспешно пытались добиться признания их дома аварийным: чиновники считали, что в нём достаточно провести капремонт. В 2021 году аварийным здание всё-таки признали, но с расселением жителей не спешили.
О доме все забыли вплоть до 2023 года. После очередной публикации «Бел.Ру» следователи пообещали провести проверку в доме. Наконец, в мэрии Белгорода сообщили, что на расселение жильцов бывшего общежития просто нет денег.
В январе 2023 года губернатор Вячеслав Гладков ответил жильцам на претензии и сообщил, что на данный момент решения вопроса нет.