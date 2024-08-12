Гладков доложил Путину об ухудшении обстановки в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
12 августа президент Владимир Путин провёл совещание по теме обстановки в приграничных регионах. С докладом выступил в том числе губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона доложил, что в Белгородской области число обстрелов заметно выросло. Ситуация немного улучшилась лишь в столице региона. Тем не менее зафиксировано две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами.
В приграничье же ситуация резко ухудшилась. Муниципалитеты обстреливают из артиллерии и миномётов, РСЗО, атакуют беспилотниками.
Ситуация стала хуже и в Шебекинском горокруге. Около 50-70% жителей покинули территорию, напряжение продолжает расти.
При этом в приграничье не получается в полной мере восстановить повреждённую атаками инфраструктуру, так как ВСУ уничтожают технику.
Всего за 2,5 года в Белгородской области повреждено более 30 тыс. домов и квартир. Восстановить удалось 25 тыс. единиц жилья.
Только в 2024 году пострадали в регионе из-за атак ВСУ почти 300 человек, 36 погибли.