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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Обстрел, фото тематическое

Гладков доложил Путину об ухудшении обстановки в Белгородской области

12 августа 2024, 12:21
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

Гладков: около 50-70% жителей белгородского Шебекино покинули город

Президент заслушал доклады глав приграничных регионов об оперативной обстановке. Вячеслав Гладков перечислил районы, которые подвергаются атакам ВСУ. Губернатор отметил, что обстановка в регионе ухудшилась.

12 августа президент Владимир Путин провёл совещание по теме обстановки в приграничных регионах. С докладом выступил в том числе губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона доложил, что в Белгородской области число обстрелов заметно выросло. Ситуация немного улучшилась лишь в столице региона. Тем не менее зафиксировано две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами.

В приграничье же ситуация резко ухудшилась. Муниципалитеты обстреливают из артиллерии и миномётов, РСЗО, атакуют беспилотниками.

Ситуация стала хуже и в Шебекинском горокруге. Около 50-70% жителей покинули территорию, напряжение продолжает расти.

При этом в приграничье не получается в полной мере восстановить повреждённую атаками инфраструктуру, так как ВСУ уничтожают технику.

Всего за 2,5 года в Белгородской области повреждено более 30 тыс. домов и квартир. Восстановить удалось 25 тыс. единиц жилья.

Только в 2024 году пострадали в регионе из-за атак ВСУ почти 300 человек, 36 погибли.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Пострадавшие#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ
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