Путин назвал события в Курской области «масштабной провокацией» Киева

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Владимир Путин 7 августа прокомментировал ситуацию в Курской области. Случившееся президент назвал «очередной масштабной провокацией» киевского режима.
Глава государства отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. Целями становятся гражданские здания, дома мирных жителей, машины — в том числе автомобили скорой помощи.
По завершении совещания с членами правительства РФ Путин заслушает доклады глав силовых ведомств, Минобороны и Генштаба о том, что происходит в Курской области.
Также президент отметил, что уже разговаривал с врио губернатора приграничного региона Алексеем Смирновым.
«Даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — добавил Путин. На первом этапе этой работой займётся первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.
Обстановку в курском приграничье ранее прокомментировали и в Минобороны РФ.