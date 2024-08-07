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Published Сегодня, 11:36

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Владимир Путин

Путин назвал события в Курской области «масштабной провокацией» Киева

7 августа 2024, 11:36
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путин дал первый комментарий по ситуации в Курской области

По словам президента, киевский режим ведёт неизбирательную стрельбу. После совещания с членами правительства глава государства заслушает доклады силовиков, Минобороны об обстановке в приграничье.

Владимир Путин 7 августа прокомментировал ситуацию в Курской области. Случившееся президент назвал «очередной масштабной провокацией» киевского режима.

Глава государства отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. Целями становятся гражданские здания, дома мирных жителей, машины — в том числе автомобили скорой помощи.

По завершении совещания с членами правительства РФ Путин заслушает доклады глав силовых ведомств, Минобороны и Генштаба о том, что происходит в Курской области.

Также президент отметил, что уже разговаривал с врио губернатора приграничного региона Алексеем Смирновым.

«Даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — добавил Путин. На первом этапе этой работой займётся первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

Обстановку в курском приграничье ранее прокомментировали и в Минобороны РФ.

Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области
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