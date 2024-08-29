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Гладков рассказал, к каким мерам прибегнет правительство на фоне обстрелов ВСУ

Гладков рассказал, к каким мерам прибегнет правительство на фоне обстрелов ВСУ

29 августа 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Вчера, 28 августа, стало известно, какие решения принял оперштаб касательно жизни в регионе во время напряжённой оперативной обстановки. Решения затронули обучение в школах, жизнь в приграничных поселениях, выплаты и соцконтракты. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Поселения продолжают закрывать

Из-за того, что в некоторых населённых пунктах оперативная обстановка не улучшается, оперштаб принял решение отселить или закрыть их. Так, свои дома покинут жители сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, а также села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского округа.

Въезд закрыли в село Вязовое Краснояружского района. Там уже начали устанавливать блокпосты. Пропускать в поселение жителей будут только с соответствующим разрешением от администрации.

Белгородцев поддерживают выплатами

По 15 тысяч рублей выплатят жителям, прописанных в следующих населённых пунктах:

  • селе Солнцевка Белгородского района;
  • сёлах Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа;
  • селе Старый Хутор и хуторе Павловка Валуйского городского округа;
  • селе Вязовое Краснояружского района.

Кроме того, 150 тысяч рублей выплатят жителям, прописанным в населённых пунктах:

  • селе Солнцевка Белгородского района;
  • сёлах Новопетровка, Старый Хутор, хутор Павловка Валуйского городского округа;
  • сёлах Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа;
  • посёлках Красное, Ленинский, Первомайский, хуторах Мухин и Панков Шебекинского городского округа.

С сентября 2024 года белгородцам, частично или полностью утерявшим своё имущество при обстрелах, будут выплачивать средства из областного бюджета. Несмотря на организованную поддержку, регион ввёл ограничение по суммам: за повреждённое авто будут выплачивать не более 2 млн рублей.

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А что насчёт формата обучения в школах?

Власти приняли решение, что в дистанционном формате будут обучаться только школы, находящиеся в 20-километровой зоне от границы с Украиной. В остальных же образовательных учреждениях будет действовать очный и очно-дистанционный формат. Из-за этого в регионе особое внимание уделят безопасности в школах.

Учителям не будут сокращать зарплату

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в области наблюдается сокращение учеников из-за неспокойной оперативной обстановки. Однако на оплате труда учителей это никак не скажется, поскольку власть не хочет потерять оставшихся учителей.

Белгородцам с соцконтрактами тоже помогут

У некоторых жителей, которые заключили соцконтракты, нет возможности их реализовать из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. Региональное правительство пошло навстречу жителям и решило позволить им досрочно аннулировать контракты без каких-либо последствий.

Что будет с учёбой и как быть белгородским учителям на фоне напряжённой обстановки?
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