Как будут учиться студенты белгородских колледжей? Рассказал оперштаб

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В белгородском оперативном штабе сообщили, как будет организован учебный процесс в колледжах. Все учебные заведения, кроме тех, что находятся в зоне ближе 20 км от границы, будут работать в обычном или смешанном формате, совмещая очные занятия с дистанционным обучением.
Студенты смогут сами выбирать, как им учиться — дистанционно или очно.
Во время действия режима чрезвычайной ситуации, который недавно был введён на территории всей области, в образовательных учреждениях усилен контроль за входом и выходом.
О том, как будут учиться студенты высших учебных заведений, оперативный штаб не сообщил.