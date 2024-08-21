Как будут учиться студенты белгородских колледжей? Рассказал оперштаб

В белгородском оперативном штабе сообщили, как будет организован учебный процесс в колледжах. Все учебные заведения, кроме тех, что находятся в зоне ближе 20 км от границы, будут работать в обычном или смешанном формате, совмещая очные занятия с дистанционным обучением.