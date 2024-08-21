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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Белгородские студенты колледжей смогут выбрать для себя формат обучения.

Как будут учиться студенты белгородских колледжей? Рассказал оперштаб

21 августа 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
Белгородские студенты колледжей смогут выбрать для себя формат обучения.

Оперштаб: белгородские студенты смогут сами выбрать формат обучения

В оперативном штабе приняли решение по формату обучения для студентов колледжей. Учреждения, которые находятся далеко от границы, будут работать в обычном и смешанном режиме. Студенты смогут сами выбирать, в каком формате будут учиться.

В белгородском оперативном штабе сообщили, как будет организован учебный процесс в колледжах. Все учебные заведения, кроме тех, что находятся в зоне ближе 20 км от границы, будут работать в обычном или смешанном формате, совмещая очные занятия с дистанционным обучением.

Студенты смогут сами выбирать, как им учиться — дистанционно или очно.

Во время действия режима чрезвычайной ситуации, который недавно был введён на территории всей области, в образовательных учреждениях усилен контроль за входом и выходом.

О том, как будут учиться студенты высших учебных заведений, оперативный штаб не сообщил.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Колледжи#Очное обучение
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