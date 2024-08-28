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Posted Сегодня, 19:56

Published Сегодня, 19:56

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

Некоторые школы в Белгородской области с 1 сентября будут работать в смешанном формате

Что будет с учёбой и как быть белгородским учителям на фоне напряжённой обстановки?

28 августа 2024, 19:56
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые школы в Белгородской области с 1 сентября будут работать в смешанном формате

Оперштаб решил, каким будет обучение в Белгородской области

В целом обошлось без сюрпризов, те же тезисы звучали и ранее. Вместе с тем оперштаб решил, как быть учителям, у которых стало меньше учеников из-за сложной обстановки.

В Белгородской области школы в 20-километровой приграничной зоне останутся на дистанте. Окончательное решение принял оперштаб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Остальные школы будут работать с 1 сентября в очном и смешанном форматах. Очно-дистанционный формат, например, будет актуален для школ Белгорода, очный — для школ, расположенных дальше от границы.

Также стало известно, что будет с зарплатой учителей, у которых стало меньше учеников из-за неспокойной обстановки. Глава региона заверил, что это обстоятельство на оплату труда педагогов не повлияет.

Ранее стало известно, что в этом учебном году в Белгороде будут использовать верхние этажи школ.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Учителя#Зарплата#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Дистант#Формат обучения
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