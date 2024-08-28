Что будет с учёбой и как быть белгородским учителям на фоне напряжённой обстановки?

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
В Белгородской области школы в 20-километровой приграничной зоне останутся на дистанте. Окончательное решение принял оперштаб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Остальные школы будут работать с 1 сентября в очном и смешанном форматах. Очно-дистанционный формат, например, будет актуален для школ Белгорода, очный — для школ, расположенных дальше от границы.
Также стало известно, что будет с зарплатой учителей, у которых стало меньше учеников из-за неспокойной обстановки. Глава региона заверил, что это обстоятельство на оплату труда педагогов не повлияет.
Ранее стало известно, что в этом учебном году в Белгороде будут использовать верхние этажи школ.