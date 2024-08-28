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Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Один из домов в результате обстрела в Белгородской области полностью сгорел

Четыре дома повреждены, один полностью сгорел после обстрелов Белгородской области

28 августа 2024, 18:47
Фото: 1MI
Один из домов в результате обстрела в Белгородской области полностью сгорел

ВСУ обстреляли Муром и Тишанку в Белгородской области

Происшествия случились в Шебекинском горокруге и Волоконовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

Один дом сгорел после обстрела Мурома в Шебекинском горокруге. Ещё один повреждён: в нём выбиты окна и пробита кровля.

Разрушения в трёх домах выявили после обстрела Тишанки в Волоконовском районе. В них посечены фасады и разбиты окна.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

Разрушения после атак сегодня также выявили в Белгородском и Борисовском районах, Грайворонском горокруге.

Кроме того, в результате обстрела ранен мирный житель. Происшествие случилось в Ясных Зорях Белгородского района.

ВСУ атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, есть разрушения, сгорело авто
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Белгород#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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