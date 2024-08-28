Четыре дома повреждены, один полностью сгорел после обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Один дом сгорел после обстрела Мурома в Шебекинском горокруге. Ещё один повреждён: в нём выбиты окна и пробита кровля.
Разрушения в трёх домах выявили после обстрела Тишанки в Волоконовском районе. В них посечены фасады и разбиты окна.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.
Разрушения после атак сегодня также выявили в Белгородском и Борисовском районах, Грайворонском горокруге.
Кроме того, в результате обстрела ранен мирный житель. Происшествие случилось в Ясных Зорях Белгородского района.