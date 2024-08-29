Обвиняемый в причастности к подрыву моста в Крыму связан с Белгородской областью

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Обвиняемый в причастности к взрыву на Крымском мосту 45-летний предприниматель Александр Былин не признал свою вину. Об этом говорится в материалах дела.
Защита выступила против удовлетворения ходатайства о продлении ареста. По мнению адвоката, доводы следствия не обоснованы, так как у Былина нет причин скрываться от правосудия. Кроме того, у обвиняемого двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, а также больная жена.
Суд не согласился с доводами и принял решение о продлении срока его содержания под стражей.
Былин был руководителем ООО «Экстра», которое могло быть конечным получателем груза, перевозимого фурой, взорвавшейся на Крымском мосту 17 июля 2023 года.
С 2007 года он управлял несколькими фирмами, занимавшимися обработкой сельскохозяйственных культур и торговлей овощами и фруктами. Он некоторое время проживал в Белгородской области, где был совладельцем нескольких компаний: «Агроклуб», РСК, «Таурус» в Старом Осколе и «Берег» в Губкине.
Из-за подрыва моста без родителей осталась 14-летняя девочка Ангелина из Новооскольского горокруга. Семья впервые вместе отправилась на отдых в Крым, но оказалась у места взрыва в самый неподходящий момент. Ранее сообщалось, что девочка-подросток живёт и учится в Подмосковье, её воспитывает бабушка.