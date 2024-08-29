Обвиняемый в причастности к подрыву моста в Крыму связан с Белгородской областью

Защита выступила против удовлетворения ходатайства о продлении ареста. По мнению адвоката, доводы следствия не обоснованы, так как у Былина нет причин скрываться от правосудия. Кроме того, у обвиняемого двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, а также больная жена.