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Адвокат Былина попросил изменить своему подзащитному меру пребывания

Обвиняемый в причастности к подрыву моста в Крыму связан с Белгородской областью

29 августа 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Адвокат Былина попросил изменить своему подзащитному меру пребывания
Александр Былин, которого следствие обвиняет в причастности к теракту на Крымском мосту, заявил о своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС. Как оказалось, Былин некоторое время жил в Белгородской области и занимался здесь предпринимательством.

Обвиняемый в причастности к взрыву на Крымском мосту 45-летний предприниматель Александр Былин не признал свою вину. Об этом говорится в материалах дела.

Защита выступила против удовлетворения ходатайства о продлении ареста. По мнению адвоката, доводы следствия не обоснованы, так как у Былина нет причин скрываться от правосудия. Кроме того, у обвиняемого двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, а также больная жена.

Суд не согласился с доводами и принял решение о продлении срока его содержания под стражей.

Былин был руководителем ООО «Экстра», которое могло быть конечным получателем груза, перевозимого фурой, взорвавшейся на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

С 2007 года он управлял несколькими фирмами, занимавшимися обработкой сельскохозяйственных культур и торговлей овощами и фруктами. Он некоторое время проживал в Белгородской области, где был совладельцем нескольких компаний: «Агроклуб», РСК, «Таурус» в Старом Осколе и «Берег» в Губкине.

Из-за подрыва моста без родителей осталась 14-летняя девочка Ангелина из Новооскольского горокруга. Семья впервые вместе отправилась на отдых в Крым, но оказалась у места взрыва в самый неподходящий момент. Ранее сообщалось, что девочка-подросток живёт и учится в Подмосковье, её воспитывает бабушка.

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