После теракта на Крымском мосту: как сейчас живёт пострадавшая юная белгородка?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Согласно ответу правительства, Ангелина воспитывается под опекой бабушки. Как опекуну, женщине ежемесячно выплачивается пособие на содержание девочки. А с первого сентября этого года Ангелина обучается в одной из гимназий Московской области. Как сообщается, адаптировалась там она успешно. Хорошо учится и посещает дополнительные занятия.
Медицинскую помощь юной белгородке оказывали в Краснодарском крае и Москве, куда её доставили в течение суток с момента взрыва. Медицинские организации Белгородской области не участвовали в её лечении и в последующей реабилитации.
Также, в соответствии с распоряжением правительства Белгородской области, девочке оказана материальная помощь в размере шести миллионов рублей.
Напомним, утром 17 июля правительство Крыма передало сообщение о ЧП, произошедшем на мосту. После теракта на Крымском мосту Ангелину, родители которой погибли при взрыве, госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Также девочка две недели находилась на восстановлении в Пятигорске.