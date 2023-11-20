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Теракт на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту: как сейчас живёт пострадавшая юная белгородка?

20 ноября 2023, 12:40
Фото: 1MI
Теракт на Крымском мосту

Белгородка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, учится в Подмосковье

17 июля 2023 года на Крымском мосту произошёл взрыв, устроенный ВСУ. В тот день на мосту также находилось трое белгородцев. Ангелина получила травмы, а её родители погибли. Редакция Бел.Ру направила официальный запрос в правительство области, чтобы узнать, как живёт Ангелина после происшествия.
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Дети

Согласно ответу правительства, Ангелина воспитывается под опекой бабушки. Как опекуну, женщине ежемесячно выплачивается пособие на содержание девочки. А с первого сентября этого года Ангелина обучается в одной из гимназий Московской области. Как сообщается, адаптировалась там она успешно. Хорошо учится и посещает дополнительные занятия.

Медицинскую помощь юной белгородке оказывали в Краснодарском крае и Москве, куда её доставили в течение суток с момента взрыва. Медицинские организации Белгородской области не участвовали в её лечении и в последующей реабилитации.

Также, в соответствии с распоряжением правительства Белгородской области, девочке оказана материальная помощь в размере шести миллионов рублей.

Напомним, утром 17 июля правительство Крыма передало сообщение о ЧП, произошедшем на мосту. После теракта на Крымском мосту Ангелину, родители которой погибли при взрыве, госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Также девочка две недели находилась на восстановлении в Пятигорске.

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