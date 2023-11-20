После теракта на Крымском мосту: как сейчас живёт пострадавшая юная белгородка?

Согласно ответу правительства, Ангелина воспитывается под опекой бабушки. Как опекуну, женщине ежемесячно выплачивается пособие на содержание девочки. А с первого сентября этого года Ангелина обучается в одной из гимназий Московской области. Как сообщается, адаптировалась там она успешно. Хорошо учится и посещает дополнительные занятия.