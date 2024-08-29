Дом и постройка полностью сгорели после атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Ранним утром 29 августа под атаку ВСУ попали три населённых пункта Белгородской области. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал, однако в каждом поселении зафиксированы различные разрушения.
Так, в селе Замостье Грайворонского округа из-за атаки БПЛА в двух хозпостройках выбило окна, а в одном частом доме пробило кровлю. Также дроны-камикадзе атаковали Новостроевку-Вторую, из-за чего полностью сгорели домовладение и нежилое помещение.
Под удар попало и село Петровка Белгородского района. Там в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в одном частном доме частично разрушило крышу и повредило газовую трубу.
Этим же утром стало известно и об обстреле Шебекино. В городе погиб один мирный житель. Ранения получили ещё два человека.