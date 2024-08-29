Дом и постройка полностью сгорели после атаки ВСУ на Белгородскую область

Так, в селе Замостье Грайворонского округа из-за атаки БПЛА в двух хозпостройках выбило окна, а в одном частом доме пробило кровлю. Также дроны-камикадзе атаковали Новостроевку-Вторую, из-за чего полностью сгорели домовладение и нежилое помещение.