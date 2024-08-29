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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Вновь атаки ВСУ в Белгородской области закончились пожаром

Дом и постройка полностью сгорели после атаки ВСУ на Белгородскую область

29 августа 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney
Вновь атаки ВСУ в Белгородской области закончились пожаром

ВСУ атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ в очередной раз ударили по домам. Обошлось без пострадавших. Подробнее о произошедших обстрелах рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранним утром 29 августа под атаку ВСУ попали три населённых пункта Белгородской области. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал, однако в каждом поселении зафиксированы различные разрушения.

Так, в селе Замостье Грайворонского округа из-за атаки БПЛА в двух хозпостройках выбило окна, а в одном частом доме пробило кровлю. Также дроны-камикадзе атаковали Новостроевку-Вторую, из-за чего полностью сгорели домовладение и нежилое помещение.

Под удар попало и село Петровка Белгородского района. Там в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в одном частном доме частично разрушило крышу и повредило газовую трубу.

Этим же утром стало известно и об обстреле Шебекино. В городе погиб один мирный житель. Ранения получили ещё два человека.

ВСУ обстреляли Шебекино: один человек погиб, двое ранены
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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