Не «гробы», а «соты»: в мэрии объяснили выбор дизайна скамеек для сквера в Белгороде

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Белгороде на Харьковской горе местные жители заметили странные скамейки, которые, по их мнению, напоминают гробы. Эти необычные конструкции были установлены на новой площадке рядом с детской поликлиникой №4, расположенной на улице Щорса. Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию, чтобы выяснить, почему было принято именно такое решение относительно дизайна скамеек.
Городские власти сообщили, что дизайн скамеек прорабатывало управление архитектуры и градостроительства администрации города в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018–2024 годы.
В мэрии отметили, что в 2023 году жители Белгорода выбрали реализуемый вариант дизайн-проекта в новом сквере на Харгоре в ходе рейтингового голосования. Композиционное решение реализованных навесов скамеек в виде шестиугольников стилистически повторяет элементы фасада (окна-соты) здания детской поликлиники, что обеспечивает единое и увязанное решение всей территории.
При этом 18 августа поступило одно замечание от горожанина касательно внешнего вида скамеек.
Что касается других локаций, там «гробы» не появятся. Так как, по данным мэрии, дизайн этих скамеек — индивидуальный проект, принятый для реализации в рамках благоустройства только рассматриваемой территории сквера.