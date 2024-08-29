bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В мэрии Белгорода объяснили выбор дизайна скамеек в новом сквере

Не «гробы», а «соты»: в мэрии объяснили выбор дизайна скамеек для сквера в Белгороде

29 августа 2024, 09:31
Фото: bel.ru

В мэрии Белгорода объяснили выбор дизайна скамеек в новом сквере

Житель областного центра обратил внимание на необычные скамейки, установленные рядом с детской поликлиникой. Их внешний вид напомнил ему «гробы». Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию, чтобы выяснить, почему был выбран именно такой дизайн.

В Белгороде на Харьковской горе местные жители заметили странные скамейки, которые, по их мнению, напоминают гробы. Эти необычные конструкции были установлены на новой площадке рядом с детской поликлиникой №4, расположенной на улице Щорса. Журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию, чтобы выяснить, почему было принято именно такое решение относительно дизайна скамеек.

Городские власти сообщили, что дизайн скамеек прорабатывало управление архитектуры и градостроительства администрации города в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018–2024 годы.

В мэрии отметили, что в 2023 году жители Белгорода выбрали реализуемый вариант дизайн-проекта в новом сквере на Харгоре в ходе рейтингового голосования. Композиционное решение реализованных навесов скамеек в виде шестиугольников стилистически повторяет элементы фасада (окна-соты) здания детской поликлиники, что обеспечивает единое и увязанное решение всей территории.

При этом 18 августа поступило одно замечание от горожанина касательно внешнего вида скамеек.

Что касается других локаций, там «гробы» не появятся. Так как, по данным мэрии, дизайн этих скамеек — индивидуальный проект, принятый для реализации в рамках благоустройства только рассматриваемой территории сквера.

«Олимпиада что ли?» Белгородцы не оценили дизайн праздничных флагов ко Дню города
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители пострадавшего дома на Щорса в Белгороде сами выберут дизайн-проект здания«Трансюжстрой» объявил конкурс на лучший дизайн детскойОдно из управлений мэрии Белгорода осталось без начальника
#Кристина Семенчук#Город#Архитектура#Благоустройство#Новости Белгорода#Дизайн#Харьковская гора#Белгород#Градостроительство#Городская среда#Скамейки
Подпишитесь
«Муж запудрил мозги»: почему близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её вину?
Сегодня, 07:18
Обвиняемый в причастности к подрыву моста в Крыму связан с Белгородской областью
Сегодня, 09:21
Положены ли белгородцам выплаты на детей к школе в 2024 году? Отвечает Гладков
Сегодня, 08:02
Сергей Цивилев поблагодарил энергетика-героя за мужество и профессионализм
Сегодня, 08:02
Молодёжные и семейные: планировки в весеннем квартале «Сирень» в Белгороде
Сегодня, 08:46