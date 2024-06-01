«Трансюжстрой» объявил конкурс на лучший дизайн детской

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В День защиты детей компания «Трансюжстрой» объявила конкурс на лучший дизайн детской комнаты, который создадут главные герои праздника — сами дети. Победитель конкурса получит детскую своей мечты — её ремонт оплатит компания.
«Детство — это время, когда можно смело мечтать. И мы хотим показать детям, что мечты могут и должны воплощаться в реальность. Для нас этот конкурс — возможность прикоснуться к детским надеждам и чаяниям, прислушаться к их голосам, подарить радость семье, особенно в наше непростое время», — говорят в компании.
Участие в конкурсе могут принять дети, родители которых приобрели квартиру в одном из жилых комплексов, построенных «Трансюжстрой» в последние годы, уже живут там, или заключили договор о покупке жилья в одном из строящихся объектов компании.
Рисунки и заявки на участие в конкурсе можно направлять на электронную почту: [email protected]. Они будут приниматься в течение всего месяца — до 30 июня включительно, а затем компания выберет лучший проект и организует ремонт в комнате ребёнка-победителя. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться в официальном сообществе компании во «ВКонтакте».
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