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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

«Трансюжстрой» объявил конкурс на лучший дизайн детской

«Трансюжстрой» объявил конкурс на лучший дизайн детской

1 июня 2024, 11:29
Фото: «Трансюжстрой»
Компания профинансирует реализацию лучшего дизайн-проекта.
Сюжет
Конкурс

В День защиты детей компания «Трансюжстрой» объявила конкурс на лучший дизайн детской комнаты, который создадут главные герои праздника — сами дети. Победитель конкурса получит детскую своей мечты — её ремонт оплатит компания.

«Детство — это время, когда можно смело мечтать. И мы хотим показать детям, что мечты могут и должны воплощаться в реальность. Для нас этот конкурс — возможность прикоснуться к детским надеждам и чаяниям, прислушаться к их голосам, подарить радость семье, особенно в наше непростое время», — говорят в компании.

Участие в конкурсе могут принять дети, родители которых приобрели квартиру в одном из жилых комплексов, построенных «Трансюжстрой» в последние годы, уже живут там, или заключили договор о покупке жилья в одном из строящихся объектов компании.

Рисунки и заявки на участие в конкурсе можно направлять на электронную почту: [email protected]. Они будут приниматься в течение всего месяца — до 30 июня включительно, а затем компания выберет лучший проект и организует ремонт в комнате ребёнка-победителя. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться в официальном сообществе компании во «ВКонтакте».

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Конкурс#Ремонт#Дети#Трансюжстрой#Семья#Дизайн#Мечты
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