«Трансюжстрой» объявил конкурс на лучший дизайн детской

Рисунки и заявки на участие в конкурсе можно направлять на электронную почту: [email protected]. Они будут приниматься в течение всего месяца — до 30 июня включительно, а затем компания выберет лучший проект и организует ремонт в комнате ребёнка-победителя. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться в официальном сообществе компании во «ВКонтакте».