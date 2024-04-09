ИТ-ипотека: выгодные варианты от «Трансюжстрой»

«Луч» — это продуманные планировки квартир: 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей. На территории ЖК есть собственный крытый паркинг вместимостью 350 машиномест. А главное — при переезде в «Луч» все самое необходимое уже будет под рукой. Он находится в районе с развитой инфраструктурой и представляет собой настоящий комфорт-класс с приятной архитектурой и стильными интерьерами. Подробные условия акции можно уточнить в офисе продаж генерального подрядчика компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7(958) 4050936.