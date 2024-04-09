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ИТ-ипотека: выгодные варианты от «Трансюжстрой»

ИТ-ипотека: выгодные варианты от «Трансюжстрой»

9 апреля 2024, 07:15
Фото: «Трансюжстрой»
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Сбербанк возобновил выдачи по льготной программе «Ипотека для ИТ» на Домклик. Ставка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет.
Сюжет
Ипотека

Это еще одна возможность приобрести квартиру по специальным условиям. Ранее появилась информация о том, что средства по ИТ-ипотеке в ближайшее время вновь появятся в российских банках — проект постановления об увеличении общего лимита по этой программе до 700 млрд рублей был согласован Министерством финансов России.

Основные условия программы таковы:

— максимальная ставка по кредиту — 5%, но многие банки её снижают;

— получить ипотеку могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний в возрасте от 18 до 50 лет;

— сотрудникам до 35 лет подтверждать уровень зарплаты не нужно. Для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 тыс. до 150 тыс. рублей в зависимости от региона.

Выгодные варианты для инвестиций по ИТ-ипотеке предлагает компания «Трансюжстрой». Отличная возможность для вложения средств по ИТ-ипотеке — покупка квартиры в ЖК «Луч» на Харгоре.

«Луч» — это продуманные планировки квартир: 1-, 2- и 3-комнатные видовые квартиры в домах 14, 16 и 18 этажей. На территории ЖК есть собственный крытый паркинг вместимостью 350 машиномест. А главное — при переезде в «Луч» все самое необходимое уже будет под рукой. Он находится в районе с развитой инфраструктурой и представляет собой настоящий комфорт-класс с приятной архитектурой и стильными интерьерами. Подробные условия акции можно уточнить в офисе продаж генерального подрядчика компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7(958) 4050936.

Фото: «Трансюжстрой»

Началась продажа квартир и в новой очереди ЖК «Яковлева роща» в Строителе. «Яковлева роща» — это первый объект «Трансюжстрой» в городе Строитель. Здесь есть все нужное для комфортной семейной жизни и счастливого детства: дома переменной этажности (4 и 5 этажей), безбарьерное пространство, продуманная навигация, удобные функциональные холлы и красивая отделка в квартирах «под ключ». А еще — балконы с панорамным остеклением. 40 планировочных решений подойдут как для молодых людей и семейных пар с детьми, так и для людей почтенного возраста.

Фото: «Трансюжстрой»

Подобрать выгодные условия по ипотеке или рассрочке помогут в мобильном офисе продаж застройщика «Трансюжстрой» по адресу г. Строитель, ул. Луговая, д. 1 или по телефону +7(958)405-09-36.

*ЖК «Луч»: Генеральный подрядчик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»; Застройщик ООО «СЗ „М2 Девелопмент“».

ЖК «Яковлева роща»: ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“»

«Трансюжстрой» запускает бронирование квартир в новой очереди ЖК «Яковлева роща»
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#Белгородская область#Кредит#Ипотека#Ставка#Трансюжстрой#Сбербанк#Белгород#Кристина Семенчук#Домклик#Первоначальный взнос
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