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«Трансюжстрой» присоединился к фестивалю «Новогодние чудеса»

«Трансюжстрой» присоединился к фестивалю «Новогодние чудеса»

26 декабря 2023, 12:19
Фото: Мэрия Белгорода
Фестиваль «Новогодние чудеса» вновь проходит в Белгородской области. 25 декабря его открыл губернатор Вячеслав Гладков. Цель фестиваля — подарить праздничное настроение детям, которым предстоит провести новогодние каникулы в больнице. Партнером фестиваля стала компания «Трансюжстрой».

Стартовал фестиваль в детской областной больнице: ее маленькие пациенты с удивлением наблюдали за тем, как с крыши спускается целый десант Дедов Морозов — фирменный спуск главных героев праздника стал, традиционно, одним из самых долгожданных моментов фестиваля «Новогодние чудеса».

Фото: Мэрия Белгорода

Вместе со сказочными персонажами дети зажгли огни на новогодней елке. Вячеслав Гладков пожелал детям и их родителям здоровья. «Желаю детям скорейшего выздоровления! Наши замечательные врачи делают всё для этого. Уверен, что скоро ребята выйдут из больницы, вернутся в школы к своим друзьям и одноклассникам, снова начнут заниматься спортом и творчеством, будут гулять, ходить на ледовые катки, кататься на лыжах. Мы очень хотим, чтобы наши дети выросли сильными, здоровыми, умными и любили свою малую и большую Родину», — поздравил он участников праздника.

Каждому ребенку, который остается в Детской областной клинической больнице на новогодние каникулы, вручили и фирменный подарок. В заветном красном мешочке «Новогодние чудеса» принесли малышам не только любимые сладости, но и книгу сказок. В этот раз организаторы фестиваля дарят его участникам всемирно известного «Маленького принца».

«Принести праздник туда, где его особенно ждут, порадовать тех, кому сейчас очень нужны добрые эмоции и веселье — большое и важное дело, и для нас здорово быть его частью, ведь радостью нужно делиться. Мы поздравляем детей с Новым годом и желаем скорейшего выздоровления», — говорят в компании «Трансюжстрой», которая уже третий год выступает партнером фестиваля.

Видео: «Трансюжстрой»

В этом году «Новогодние чудеса» расширяют свои границы: при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова праздник охватит все медицинские учреждения муниципалитетов области. Представления, мастер-классы, елки будут проходить до самого Рождества — фестиваль завершится 7 января. С подробным расписанием событий можно ознакомиться на официальной странице Вячеслава Гладкова в ВК.

#Видео#Белгородская область#Елка#Новый год#Больница#Дети#Трансюжстрой#Творчество#Белгород#Кристина Семенчук#Новогодние чудеса
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