«Трансюжстрой» присоединился к фестивалю «Новогодние чудеса»

Вместе со сказочными персонажами дети зажгли огни на новогодней елке. Вячеслав Гладков пожелал детям и их родителям здоровья. «Желаю детям скорейшего выздоровления! Наши замечательные врачи делают всё для этого. Уверен, что скоро ребята выйдут из больницы, вернутся в школы к своим друзьям и одноклассникам, снова начнут заниматься спортом и творчеством, будут гулять, ходить на ледовые катки, кататься на лыжах. Мы очень хотим, чтобы наши дети выросли сильными, здоровыми, умными и любили свою малую и большую Родину», — поздравил он участников праздника.