«Трансюжстрой» присоединился к фестивалю «Новогодние чудеса»

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Стартовал фестиваль в детской областной больнице: ее маленькие пациенты с удивлением наблюдали за тем, как с крыши спускается целый десант Дедов Морозов — фирменный спуск главных героев праздника стал, традиционно, одним из самых долгожданных моментов фестиваля «Новогодние чудеса».
Вместе со сказочными персонажами дети зажгли огни на новогодней елке. Вячеслав Гладков пожелал детям и их родителям здоровья. «Желаю детям скорейшего выздоровления! Наши замечательные врачи делают всё для этого. Уверен, что скоро ребята выйдут из больницы, вернутся в школы к своим друзьям и одноклассникам, снова начнут заниматься спортом и творчеством, будут гулять, ходить на ледовые катки, кататься на лыжах. Мы очень хотим, чтобы наши дети выросли сильными, здоровыми, умными и любили свою малую и большую Родину», — поздравил он участников праздника.
Каждому ребенку, который остается в Детской областной клинической больнице на новогодние каникулы, вручили и фирменный подарок. В заветном красном мешочке «Новогодние чудеса» принесли малышам не только любимые сладости, но и книгу сказок. В этот раз организаторы фестиваля дарят его участникам всемирно известного «Маленького принца».
«Принести праздник туда, где его особенно ждут, порадовать тех, кому сейчас очень нужны добрые эмоции и веселье — большое и важное дело, и для нас здорово быть его частью, ведь радостью нужно делиться. Мы поздравляем детей с Новым годом и желаем скорейшего выздоровления», — говорят в компании «Трансюжстрой», которая уже третий год выступает партнером фестиваля.
В этом году «Новогодние чудеса» расширяют свои границы: при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова праздник охватит все медицинские учреждения муниципалитетов области. Представления, мастер-классы, елки будут проходить до самого Рождества — фестиваль завершится 7 января. С подробным расписанием событий можно ознакомиться на официальной странице Вячеслава Гладкова в ВК.