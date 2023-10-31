«Трансюжстрой» полностью переходит на электронное взаимодействие с Росреестром

Компания «Трансюжстрой» и Росреестр объявили о совместной инициативе, по итогам которой один из крупнейших застройщиков Белгородской области полностью перейдет на электронное взаимодействие с Росреестром. Теперь все заявления о государственной регистрации права собственности участников долевого строительства на квартиры, коммерческие помещения и машино-места, расположенные в комплексах застройщика, можно будет подавать онлайн. Этот шаг поможет значительно упростить процесс регистрации недвижимости и сэкономит время клиентам застройщика.