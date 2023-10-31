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«Трансюжстрой» полностью переходит на электронное взаимодействие с Росреестром

«Трансюжстрой» полностью переходит на электронное взаимодействие с Росреестром

31 октября 2023, 09:40
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Зарегистрировать договор купли-продажи недвижимости можно будет онлайн.

Компания «Трансюжстрой» и Росреестр объявили о совместной инициативе, по итогам которой один из крупнейших застройщиков Белгородской области полностью перейдет на электронное взаимодействие с Росреестром. Теперь все заявления о государственной регистрации права собственности участников долевого строительства на квартиры, коммерческие помещения и машино-места, расположенные в комплексах застройщика, можно будет подавать онлайн. Этот шаг поможет значительно упростить процесс регистрации недвижимости и сэкономит время клиентам застройщика.

Недавно «Трансюжстрой» анонсировал акцию по продаже машино-мест в рассрочку. Электронный документооборот с Росреестром дополнительно облегчит процесс приобретения места в паркинге: можно и получить посильную финансовую нагрузку, и избежать бумажной волокиты и траты времени в очередях.

Подробные условия акции и детали по электронной регистрации объектов недвижимости можно уточнить в офисе продаж компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7 (4722) 78-95-49

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#Общество#Белгородская область#Квартиры#Долевое строительство#Трансюжстрой#Артем Черненко#Право собственности
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