«Трансюжстрой» полностью переходит на электронное взаимодействие с Росреестром

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Компания «Трансюжстрой» и Росреестр объявили о совместной инициативе, по итогам которой один из крупнейших застройщиков Белгородской области полностью перейдет на электронное взаимодействие с Росреестром. Теперь все заявления о государственной регистрации права собственности участников долевого строительства на квартиры, коммерческие помещения и машино-места, расположенные в комплексах застройщика, можно будет подавать онлайн. Этот шаг поможет значительно упростить процесс регистрации недвижимости и сэкономит время клиентам застройщика.
Недавно «Трансюжстрой» анонсировал акцию по продаже машино-мест в рассрочку. Электронный документооборот с Росреестром дополнительно облегчит процесс приобретения места в паркинге: можно и получить посильную финансовую нагрузку, и избежать бумажной волокиты и траты времени в очередях.
Подробные условия акции и детали по электронной регистрации объектов недвижимости можно уточнить в офисе продаж компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7 (4722) 78-95-49