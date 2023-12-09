«Трансюжстрой»* и ВТБ подарят дополнительную скидку 2% на покупку квартиры в ЖК «Луч»

ЖК «Луч» — это новый проект «Трансюжстрой»: на Харгоре в хорошо знакомом белгородцам микрорайоне с одноименным названием. Здесь уже есть всё необходимое для комфортной жизни — магазины и аптеки, торговые центры и продуктовый рынок, спортивные центры, кафе и рестораны, а также, безусловно, хорошая школа и детский сад.