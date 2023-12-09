«Трансюжстрой»* и ВТБ подарят дополнительную скидку 2% на покупку квартиры в ЖК «Луч»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Акция от компании «Трансюжстрой» и ВТБ будет действовать только 9 декабря при условии бронирования квартиры на ярмарке недвижимости, которая пройдет в ТЦ «Мега Гринн». Скидку можно будет реализовать при условии дальнейшей покупки квартиры с ипотекой от ВТБ в течение недели после бронирования.
ЖК «Луч» — это новый проект «Трансюжстрой»: на Харгоре в хорошо знакомом белгородцам микрорайоне с одноименным названием. Здесь уже есть всё необходимое для комфортной жизни — магазины и аптеки, торговые центры и продуктовый рынок, спортивные центры, кафе и рестораны, а также, безусловно, хорошая школа и детский сад.
Три новых дома ЖК «Луч» в 14, 16 и 18 этажей станут новой архитектурной доминантой места. Это настоящий комфорт-класс с приятной архитектурой и стильными интерьерами, уютным двором и собственным крытым паркингом. Строительство первого из трех домов завершат в 2025 году.
Подробные условия акции можно уточнить в офисе продаж компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7 (4722) 78-95-49.
Застройщик — ООО «Специализированный застройщик „М2 Девелопмент“ — эксклюзивный партнер ООО „Специализированный застройщик „ТЮС“7
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