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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

«Трансюжстрой»* и ВТБ подарят дополнительную скидку 2% на покупку квартиры в ЖК «Луч»

«Трансюжстрой»* и ВТБ подарят дополнительную скидку 2% на покупку квартиры в ЖК «Луч»

9 декабря 2023, 07:02
Фото: «Трансюжстрой»
Реклама. ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ". erid: LjN8KJrJ3
Один день, чтобы приобрести квартиру в жилом комплексе «Луч» с дополнительной 2%-скидкой от застройщика.

Акция от компании «Трансюжстрой» и ВТБ будет действовать только 9 декабря при условии бронирования квартиры на ярмарке недвижимости, которая пройдет в ТЦ «Мега Гринн». Скидку можно будет реализовать при условии дальнейшей покупки квартиры с ипотекой от ВТБ в течение недели после бронирования.

ЖК «Луч» — это новый проект «Трансюжстрой»: на Харгоре в хорошо знакомом белгородцам микрорайоне с одноименным названием. Здесь уже есть всё необходимое для комфортной жизни — магазины и аптеки, торговые центры и продуктовый рынок, спортивные центры, кафе и рестораны, а также, безусловно, хорошая школа и детский сад.

Фото: «Трансюжстрой»

Три новых дома ЖК «Луч» в 14, 16 и 18 этажей станут новой архитектурной доминантой места. Это настоящий комфорт-класс с приятной архитектурой и стильными интерьерами, уютным двором и собственным крытым паркингом. Строительство первого из трех домов завершат в 2025 году.

Подробные условия акции можно уточнить в офисе продаж компании «Трансюжстрой» по адресу Харьковская, д. 5, корп.1 или по телефону +7 (4722) 78-95-49.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик „М2 Девелопмент“ — эксклюзивный партнер ООО „Специализированный застройщик „ТЮС“7

Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф.*

#Белгородцы#Застройщик#Трансюжстрой#ВТБ#Новости Белгорода#Ярмарка недвижимости#Торговые центры#Скидка#Белгород#Кристина Семенчук#Аптеки
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