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«Трансюжстрой» запускает бронирование квартир в новой очереди ЖК «Яковлева роща»

«Трансюжстрой» запускает бронирование квартир в новой очереди ЖК «Яковлева роща»

26 февраля 2024, 05:00
Фото: Трансюжстрой
Компания «Трансюжстрой» открыла бронирование квартир в новой очереди ЖК «Яковлева роща» в Строителе.
Сюжет
Ипотека

«Яковлева роща» — это первый объект «Трансюжстрой» в городе Строитель. Здесь есть все необходимое для комфортной семейной жизни и счастливого детства: дома переменной этажности (4 и 5 этажей), безбарьерное пространство, продуманная навигация, удобные функциональные холлы и красивая отделка в квартирах «под ключ». А еще — балконы с панорамным остеклением. 40 планировочных решений подойдут как для молодых людей и семейных пар с детьми, так и для людей почтенного возраста. Кроме того, в шаговой доступности строится новая школа для 1-11 классов на 1100 мест.

Вместе с ключами от квартиры будущие новоселы получат сертификат на саженец. Когда дом будет полностью заселен, жители нового квартала вместе высадят свой зеленый парк — «Яковлеву рощу». В дальнейшем он станет отличным тенистым уголком, созданным для прогулок и отдыха.

Подобрать выгодные условия по ипотеке или рассрочке помогут в мобильном офисе продаж застройщика «Трансюжстрой» по адресу г. Строитель, ул. Аллейная, д. 1 или по телефону +7(958)405-09-36.

*ООО «Специализированный застройщик «Трансюжстрой»»

erid: LjN8KWGDS

Фото: "Трансюжстрой"
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#Общество#Квартиры#Ипотека#Телефон#Школа#Трансюжстрой#Строитель#Рассрочка#Адрес#Бронирование#Артем Черненко
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