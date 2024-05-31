Бронирование

В России предложили ввести пересечение границы по брони. Кого коснутся изменения?

В Госдуме предложили резервировать даты и время пересечения границы на автомобиле, сообщают «Новые известия». Спустя время депутат — автор законопроекта дал уточнения, кого могут коснуться изменения.