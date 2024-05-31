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БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»
31 мая, 11:44
«Трансюжстрой» запускает бронирование квартир в новой очереди ЖК «Яковлева роща»
26 февраля, 05:00
2023
В базу нового жилья для потерявших дома белгородцев внесли почти 2 тысячи объектов
2 марта 2023, 07:07
В России предложили ввести пересечение границы по брони. Кого коснутся изменения?
В Госдуме предложили резервировать даты и время пересечения границы на автомобиле, сообщают «Новые известия». Спустя время депутат — автор законопроекта дал уточнения, кого могут коснуться изменения.
24 января 2023, 08:42
2022
Обстрелы и бронированные витражи обсуждали белгородцы 21 октября
Муром снова под массированным обстрелом, житель Никольского рассказал, как его семья пережила атаку ВСУ, а витраж филармонии станет бронированным.
21 октября 2022, 16:00

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