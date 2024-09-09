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Скамейки

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2024
Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей
9 сентября, 12:44
В тени — под навесами, на солнце — без: прошлись по парку Ленина в Белгороде
6 сентября, 13:28
Не «гробы», а «соты»: в мэрии объяснили выбор дизайна скамеек для сквера в Белгороде
29 августа, 09:31
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
15 августа, 11:44
Нестандартные скамейки и навесы в форме сотов появятся в одном из скверов Белгорода
Навесы горожане уже могут оценить, а скамьи появятся до конца месяца. Работы проходят по профильному нацпроекту, напомнили в мэрии.
18 июля, 11:19
Как меняется сквер у детской поликлиники №4 в Белгороде: фоторепортаж
20 июня, 14:59
2023
На остановке «Родина» в Белгороде обновят навесы и скамейки
23 августа 2023, 07:18
2022
Из некоторых укрытий в Белгороде начали пропадать скамейки
27 декабря 2022, 13:51
Около военкомата в Белгороде для провожающих мобилизованных установили лавочки
Это сделали для удобства, поскольку людям долго приходилось стоять в очередях.
27 сентября 2022, 07:52

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