Одно из управлений мэрии Белгорода осталось без начальника

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В должности женщина проработала с ноября прошлого года. На данный момент страница руководства управления на сайте мэрии пустует.
До Таировой управлением руководила победительница проекта «Новое время» Елена Хромых. О её назначении стало известно в сентябре 2022 года. Но спустя меньше года в августе Хромых покинула пост главы. Она также уволилась она по собственному желанию из-за перехода на новое место работы.
Само ведомство появилось в структуре госадминистрации в 2022 году. Замглавы администрации и главным ландшафтным архитектором стала Елена Семенкова, ранее работавшая в Москве. Свой пост она занимает до сих пор.