Одно из управлений мэрии Белгорода осталось без начальника

До Таировой управлением руководила победительница проекта «Новое время» Елена Хромых. О её назначении стало известно в сентябре 2022 года. Но спустя меньше года в августе Хромых покинула пост главы. Она также уволилась она по собственному желанию из-за перехода на новое место работы.