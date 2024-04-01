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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Начальник управления ландшафтного дизайна в Белгороде уволилась

Одно из управлений мэрии Белгорода осталось без начальника

1 апреля 2024, 09:03
Фото: 1MI

Начальник управления ландшафтного дизайна в Белгороде уволилась

Управление ландшафтного дизайна в Белгороде осталось без начальника. Ирина Таирова уволилась по собственному желанию, стало известно Бел.Ру
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Работа

В должности женщина проработала с ноября прошлого года. На данный момент страница руководства управления на сайте мэрии пустует.

Фото: мэрия Белгорода

До Таировой управлением руководила победительница проекта «Новое время» Елена Хромых. О её назначении стало известно в сентябре 2022 года. Но спустя меньше года в августе Хромых покинула пост главы. Она также уволилась она по собственному желанию из-за перехода на новое место работы.

Само ведомство появилось в структуре госадминистрации в 2022 году. Замглавы администрации и главным ландшафтным архитектором стала Елена Семенкова, ранее работавшая в Москве. Свой пост она занимает до сих пор.

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