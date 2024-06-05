Жители пострадавшего дома на Щорса в Белгороде сами выберут дизайн-проект здания

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В повреждённом доме на улице Щорса, 55а в Белгороде проведут капитальный ремонт. Напомним, что МКД пострадал 12 мая — в результате обстрела ВСУ в многоквартирном доме обрушился подъезд.
В здании обновят кровлю, инженерные системы, подвалы, утеплят фасад. Местные жители также попросили проверить состояние лифтов.
Архитекторы разработали два варианта отделки фасадов в разной стилистике и цветах. Жители смогут сами выбрать, как будет выглядеть дом. Среди белгородцев проведут опрос, в котором они проголосуют за понравившийся вариант дизайн-проекта.