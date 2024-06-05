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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Жители пострадавшего дома на Щорса в Белгороде сами выберут дизайн-проект здания

Жители пострадавшего дома на Щорса в Белгороде сами выберут дизайн-проект здания

5 июня 2024, 08:57
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Архитекторы подготовили два варианта отделки фасадов. Среди жителей проведут опрос за понравившийся вариант дизайна обновлённого здания, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

В повреждённом доме на улице Щорса, 55а в Белгороде проведут капитальный ремонт. Напомним, что МКД пострадал 12 мая — в результате обстрела ВСУ в многоквартирном доме обрушился подъезд.

В здании обновят кровлю, инженерные системы, подвалы, утеплят фасад. Местные жители также попросили проверить состояние лифтов.

Архитекторы разработали два варианта отделки фасадов в разной стилистике и цветах. Жители смогут сами выбрать, как будет выглядеть дом. Среди белгородцев проведут опрос, в котором они проголосуют за понравившийся вариант дизайн-проекта.

Дизайн-проект зданияДизайн-проект здания
Дизайн-проект здания Дизайн-проект здания
Дизайн-проект здания
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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#Алина Харина#Город#Ремонт#Новости Белгорода#Дизайн#Белгород#Валентин Демидов
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