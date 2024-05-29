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Вячеслав Гладков рассказал, когда должны завершиться разборы завалов в доме на Щорса

Вячеслав Гладков рассказал, когда должны завершиться разборы завалов в доме на Щорса

29 мая 2024, 07:14
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков встретился с жителями дома на улице Щорса. Губернатор сообщил, что работы по разбору дома должны завершиться к 15 июля, после чего начнётся новый этап.

Вчера, 28 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с заместителями, министрами, мэром и сотрудниками администрации города провели очередную встречу с собственниками и квартиросъёмщиками частично обрушившегося дома на Щорса в Белгороде.

Он сообщил, что раньше по запросу собственников было принято решение остановить работы по разбору дома, чтобы люди могли вывезти имущество. На данный момент эти мероприятия завершены, белгородцам помогли вывезти вещи и мебель. Также возобновили работы по разбору. Отмечается, что их планируют завершить до 15 июля, а дальше будет этап строительства.

Вчера, 27 мая, стало известно, что пострадавший дом на Щорса в Белгороде весь попадёт под капитальный ремонт. Напомним, что обрушение дома случилось 12 мая после взрыва обломков ракеты «Точка-У», в результате погибло 17 человек.

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