Вячеслав Гладков рассказал, когда должны завершиться разборы завалов в доме на Щорса

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Вчера, 28 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с заместителями, министрами, мэром и сотрудниками администрации города провели очередную встречу с собственниками и квартиросъёмщиками частично обрушившегося дома на Щорса в Белгороде.
Он сообщил, что раньше по запросу собственников было принято решение остановить работы по разбору дома, чтобы люди могли вывезти имущество. На данный момент эти мероприятия завершены, белгородцам помогли вывезти вещи и мебель. Также возобновили работы по разбору. Отмечается, что их планируют завершить до 15 июля, а дальше будет этап строительства.
Вчера, 27 мая, стало известно, что пострадавший дом на Щорса в Белгороде весь попадёт под капитальный ремонт. Напомним, что обрушение дома случилось 12 мая после взрыва обломков ракеты «Точка-У», в результате погибло 17 человек.