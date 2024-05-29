Вячеслав Гладков рассказал, когда должны завершиться разборы завалов в доме на Щорса

Он сообщил, что раньше по запросу собственников было принято решение остановить работы по разбору дома, чтобы люди могли вывезти имущество. На данный момент эти мероприятия завершены, белгородцам помогли вывезти вещи и мебель. Также возобновили работы по разбору. Отмечается, что их планируют завершить до 15 июля, а дальше будет этап строительства.