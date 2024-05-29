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Белгородцам из пострадавшего дома на Щорса компенсируют оплату за съём жилья

Белгородцам из пострадавшего дома на Щорса компенсируют оплату за съём жилья

29 мая 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
Жителей дома также готовы разместить в ПВР. По белгородцам без прописки в доме будут решать вопрос в индивидуальном порядке. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородцев из дома на Щорса, 55А временно оставшихся без жилья готовы разместить в ПВР. Также жителям могут компенсировать оплату за съём жилья.

Что касается жителей, у которых не было прописки в доме, то по ним будут принимать решение в индивидуальном порядке.

Мы понимаем, что у всех ситуация разная, поэтому с каждой семьёй встретимся и отдельно поговорим.
Вячеслав Гладков

Этими вопросами будут заниматься мэр областного центра Валентин Демидов и замгубернатора Ольга Медведева.

Вопрос с жильём должен быть решён до конца следующей недели, отметил губернатор.

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