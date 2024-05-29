Белгородцам из пострадавшего дома на Щорса компенсируют оплату за съём жилья

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Белгородцев из дома на Щорса, 55А временно оставшихся без жилья готовы разместить в ПВР. Также жителям могут компенсировать оплату за съём жилья.
Что касается жителей, у которых не было прописки в доме, то по ним будут принимать решение в индивидуальном порядке.
Мы понимаем, что у всех ситуация разная, поэтому с каждой семьёй встретимся и отдельно поговорим.
Вячеслав Гладков
Этими вопросами будут заниматься мэр областного центра Валентин Демидов и замгубернатора Ольга Медведева.
Вопрос с жильём должен быть решён до конца следующей недели, отметил губернатор.