Доппомощь получат утратившие имущество белгородцы из дома на Щорса с низким доходом

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей уже получили больше половины обративших жителей дома на Щорса в Белгороде. Остальные начнут получать компенсации со следующей недели. После белгородцам будут выплачивать деньги за частично и полностью утраченное имущество — 50 и 100 тыс. рублей. Семьям с низким доходом могут оказать дополнительную помощь.