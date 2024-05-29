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Гладков рассказал о доппомощи жителям дома на Щорса в Белгороде

Доппомощь получат утратившие имущество белгородцы из дома на Щорса с низким доходом

29 мая 2024, 06:41
Фото: 1MI

Гладков рассказал о доппомощи жителям дома на Щорса в Белгороде

Выплаты в 10 тыс. рублей уже получили больше половины обратившихся белгородцев. Остальные начнут получать компенсации со следующей недели. После начнутся выплаты в 50 и 100 тыс. рублей, сообщил Вячеслав Гладков.

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей уже получили больше половины обративших жителей дома на Щорса в Белгороде. Остальные начнут получать компенсации со следующей недели. После белгородцам будут выплачивать деньги за частично и полностью утраченное имущество — 50 и 100 тыс. рублей. Семьям с низким доходом могут оказать дополнительную помощь.

Если будем видеть, что доход семьи не позволяет восстановить утраченное имущество после получения всех выплат, отдельным решением будет предложена дополнительная помощь.
Вячеслав Гладков

Напомним, что дом на улице Шорса пострадал 12 мая в результате обстрела ВСУ. В многоквартирном доме обрушился подъезд.

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#Алина Харина#Общество#Имущество#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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