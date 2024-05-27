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Published Сегодня, 06:55

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Пострадавший дом на Щорса в Белгороде весь попадёт под капитальный ремонт

Пострадавший дом на Щорса в Белгороде весь попадёт под капитальный ремонт

27 мая 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Дом, который частично обвалился из-за фрагмента ракеты, будут капитально ремонтировать. На оперативном совещании правительства 3 июня должны доложить о сроках и стоимости ремонта.

На оперативном совещании правительства 27 мая подняли вопрос восстановления дома, который был частично разрушен из-за фрагмента украинской ракеты «Точка-У». Весь дом №55А на Щорса будут капитально ремонтировать. Вячеслав Гладков назначил обсудить план восстановления на совещании правительства на следующий неделе — 3 июня.

Ранее сообщалось, что под снос попадут только разрушенные 2-й и 3-й подъезды. Остальная часть дома не получила повреждений, потому что это не единая конструкция, а дом, состоящий из нескольких секторов, которые возвели вплотную друг к другу.

Вячеслав Гладков поручил подготовить документацию и сметы до следующего совещания. Дом будут восстанавливать из резервного фонда.

Напомним, что Гладков обещал, что дом восстановят за год. Жители 1-го и 4-го подъезда пока не могут вернуться в свои дома из-за демонтажных работ, их будут вести ещё полтора месяца.

Жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде помогут до субботы вывезти вещи
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