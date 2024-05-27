Пострадавший дом на Щорса в Белгороде весь попадёт под капитальный ремонт

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
На оперативном совещании правительства 27 мая подняли вопрос восстановления дома, который был частично разрушен из-за фрагмента украинской ракеты «Точка-У». Весь дом №55А на Щорса будут капитально ремонтировать. Вячеслав Гладков назначил обсудить план восстановления на совещании правительства на следующий неделе — 3 июня.
Ранее сообщалось, что под снос попадут только разрушенные 2-й и 3-й подъезды. Остальная часть дома не получила повреждений, потому что это не единая конструкция, а дом, состоящий из нескольких секторов, которые возвели вплотную друг к другу.
Вячеслав Гладков поручил подготовить документацию и сметы до следующего совещания. Дом будут восстанавливать из резервного фонда.
Напомним, что Гладков обещал, что дом восстановят за год. Жители 1-го и 4-го подъезда пока не могут вернуться в свои дома из-за демонтажных работ, их будут вести ещё полтора месяца.