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Внешний вид сквера на конец июля

Не успели в срок? Открытие благоустроенного сквера в Белгороде перенесли на осень

29 августа 2024, 08:33
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
Внешний вид сквера на конец июля

Обновлённый Мичуринский сквер в Белгороде планируют открыть в середине сентября

Мичуринский сквер, ход реконструкции которого не раз вызывал сомнения у местных жителей, обещают открыть в середине сентября. С чем связана месячная задержка открытия, власти не объяснили.

Обновлённый сквер на пересечении улиц Мичурина и Попова в Белгороде планировали открыть уже в августе, но работы пока до сих пор не закончены. Всего на обновление сквера власти потратили 29 млн рублей.

«Обратите внимание на обновлённый сквер на Мичурина. Одни клумбы, нет скамеек, одна непонятная лавка углом», — обратилась к мэру белгородка.

Её обращение Валентин Демидов зачитал в вечернем прямом эфире. Он отметил, что строительные работы завершат только к 20 сентября, поэтому оценивать результат пока рано.

«Пока рано говорить о результате, работы на этом объекте ещё не завершены. В сквере предусмотрены скамейки со спинками, терраса, беседки со скамьями и столом, а также устройства деревянных настилов на клумбах. Там будет достаточно уютное и комфортное место, в том числе для отдыха в тени деревьев. Планируем доделать работы до 20 сентября», — объяснил Демидов.

В конце мэр пообещал, что внешний вид сквера будет похож на вид в проекте, за который голосовали сами жители. Ранее белгородцы утверждали, что сквер совсем не похож на представленный жителям дизайн.

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#Александра Склярова#Город#Благоустройство#Сквер#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Замечания
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