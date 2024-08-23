Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Учебный 2024–2025 год в белгородских школах начнётся в смешанном формате. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за очное обучение, несмотря на сложную оперативную обстановку, проголосовало большинство родителей. При этом в Белгороде взрослые сами могут решить, пойдут ли их чада в школу.
В образовательных учреждениях, которые находятся в непосредственной близости к границе, будет действовать дистант, а учеников из районов, регулярно попадающих под обстрелы, отправят за пределы региона.
Торжественные линейки состоятся традиционно в школах, где определён очный формат. Решение о проведении мероприятий директора будут принимать вместе с родителями.
Мэрия Белгорода сообщила, что никакие материальные выплаты белгородским школьникам не предусмотрены. Подобные льготы действуют исключительно для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей участников СВО.
О том, получат ли ребята подарки от губернатора, как в прошлом году, пока не сообщили.
Для учеников обычных классов отменили обязательное ношение школьной формы, но придерживаться делового стиля всё же придётся. Требование носить форму остаётся для обучающихся в кадетских и юнармейских классах.
В администрации объяснили, что это обусловлено профориентационной работой и подготовкой учащихся к военной службе. При этом школа должна уважать выбор родителей и сохранить за ними право перевести ученика или ученицу в неспециализированный класс.
С нового учебного года в школы Белгорода будут пускать только учеников и сотрудников. К этой мере пришлось прибегнуть из-за усиления требований по антитеррористических безопасности.
В администрации пообещали отдельно проработать вопрос по открытию всех дверей школ, оснащению их домофонами, чтобы во время ракетной опасности дети не ломились толпой через один вход.
В образовательных учреждениях откроют третьи этажи, но они будут минимально задействованы в учебном процессе. Учеников также будут пускать на школьные стадионы для занятий спортом, но только после согласования с директором.
Для отработки навыков действий при возникновении чрезвычайных ситуаций во всех учреждениях предусмотрены соответствующие тренировки. Они будут проводиться дважды в неделю.
Как быть, если ракетная опасность в учебный день будет объявлена надолго, обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба.
В новом учебном году сохранится потоковый режим работы. Это означает, что занятия будут начинаться поэтапно, и одновременно в здании школы будет находиться такое количество учеников, которое может вместить укрытие.
Каждая школа сама выбирает оптимальный режим обучения, учитывая конкретные условия для безопасного функционирования. Родители также могут вносить свои предложения.
С 1 сентября в школах и колледжах начнут изучать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины».
Сейчас в Белгороде детские сады функционируют в режиме дежурных групп. Количество мест в них рассчитано так, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей и сотрудников.
Изменится ли что-либо с 1 сентября для дошкольников и их родителей — прямого ответа до сих пор нет.
Во время прямого эфира 22 августа губернатор заявил, что колледжи в Белгороде будут работать в том же режиме, что и школы. В оперштабе ранее заявили, что студенты сами смогут выбрать, как учиться — дистанционно или очно.
Что же касается вузов, на момент подготовки материала комментарий был только от ректора БелГУ Евгении Карловской. Она заявила, что университет предоставит возможность учиться как очно, так и дистанционно. К полноценному возвращению к очному обучению вернутся, если на это даст согласие оперштаб.
Пояснений по формату обучения от остальных вузов пока не было.