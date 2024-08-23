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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Как начнётся новый учебный год в Белгороде?

Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?

23 августа 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Как начнётся новый учебный год в Белгороде?
До нового учебного года в школах осталась всего неделя. Белгородские ученики продолжат обучение в очно-дистанционном формате. Редакция Бел.Ру собрала самую важную информацию о том, как будет организован учебный процесс.
Сюжет
Дети

Учебный 2024–2025 год в белгородских школах начнётся в смешанном формате. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за очное обучение, несмотря на сложную оперативную обстановку, проголосовало большинство родителей. При этом в Белгороде взрослые сами могут решить, пойдут ли их чада в школу.

В образовательных учреждениях, которые находятся в непосредственной близости к границе, будет действовать дистант, а учеников из районов, регулярно попадающих под обстрелы, отправят за пределы региона.

Торжественные линейки состоятся традиционно в школах, где определён очный формат. Решение о проведении мероприятий директора будут принимать вместе с родителями.

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Выплаты и подарки губернатора

Мэрия Белгорода сообщила, что никакие материальные выплаты белгородским школьникам не предусмотрены. Подобные льготы действуют исключительно для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей участников СВО.

О том, получат ли ребята подарки от губернатора, как в прошлом году, пока не сообщили.

Школьная форма

Для учеников обычных классов отменили обязательное ношение школьной формы, но придерживаться делового стиля всё же придётся. Требование носить форму остаётся для обучающихся в кадетских и юнармейских классах.

В администрации объяснили, что это обусловлено профориентационной работой и подготовкой учащихся к военной службе. При этом школа должна уважать выбор родителей и сохранить за ними право перевести ученика или ученицу в неспециализированный класс.

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Организация работы школ

С нового учебного года в школы Белгорода будут пускать только учеников и сотрудников. К этой мере пришлось прибегнуть из-за усиления требований по антитеррористических безопасности.

В администрации пообещали отдельно проработать вопрос по открытию всех дверей школ, оснащению их домофонами, чтобы во время ракетной опасности дети не ломились толпой через один вход.

В образовательных учреждениях откроют третьи этажи, но они будут минимально задействованы в учебном процессе. Учеников также будут пускать на школьные стадионы для занятий спортом, но только после согласования с директором.

Для отработки навыков действий при возникновении чрезвычайных ситуаций во всех учреждениях предусмотрены соответствующие тренировки. Они будут проводиться дважды в неделю.

Как быть, если ракетная опасность в учебный день будет объявлена надолго, обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба.

Учебный процесс

В новом учебном году сохранится потоковый режим работы. Это означает, что занятия будут начинаться поэтапно, и одновременно в здании школы будет находиться такое количество учеников, которое может вместить укрытие.

Каждая школа сама выбирает оптимальный режим обучения, учитывая конкретные условия для безопасного функционирования. Родители также могут вносить свои предложения.

С 1 сентября в школах и колледжах начнут изучать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины».

Детские сады

Сейчас в Белгороде детские сады функционируют в режиме дежурных групп. Количество мест в них рассчитано так, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей и сотрудников.

Изменится ли что-либо с 1 сентября для дошкольников и их родителей — прямого ответа до сих пор нет.

А как будут работать колледжи и вузы в Белгороде?

Во время прямого эфира 22 августа губернатор заявил, что колледжи в Белгороде будут работать в том же режиме, что и школы. В оперштабе ранее заявили, что студенты сами смогут выбрать, как учиться — дистанционно или очно.

Что же касается вузов, на момент подготовки материала комментарий был только от ректора БелГУ Евгении Карловской. Она заявила, что университет предоставит возможность учиться как очно, так и дистанционно. К полноценному возвращению к очному обучению вернутся, если на это даст согласие оперштаб.

Пояснений по формату обучения от остальных вузов пока не было.

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