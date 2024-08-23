Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?

Что же касается вузов, на момент подготовки материала комментарий был только от ректора БелГУ Евгении Карловской. Она заявила, что университет предоставит возможность учиться как очно, так и дистанционно. К полноценному возвращению к очному обучению вернутся, если на это даст согласие оперштаб.