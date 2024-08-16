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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

На территории школ в Белгороде теперь будут пропускать только учителей и учеников

Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года

16 августа 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
На территории школ в Белгороде теперь будут пропускать только учителей и учеников

Гладков обсудил с директорами белгородских школ начало учебного года

По некоторым вопросам на встрече уже приняли решение. Так, с нового учебного года на территории школ Белгорода пропустят только учеников и учителей. Также сообщается, что День знаний проведут так, как позволит оперативная обстановка. Остальные вопросы вынесут на заседание оперштаба.
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Дети

На территории школ Белгорода с нового учебного года будут пропускать только учеников и сотрудников. Такое решение озвучили 16 августа на встрече губернатора с директорами школ.

К такой мере прибегли из-за усиления террористической опасности. Вячеслав Гладков добавил, что надеется на понимание со стороны родителей учеников.

Пока точно не известно, как в регионе пройдёт День знаний. Оперативная обстановка покажет, будут ли организованы торжественные линейки.

На встрече прозвучали вопросы о том, будут ли проводиться уроки физкультуры на улице. Также директоров интересовало, как быть, если ракетную опасность в учебный день объявят надолго. Губернатор ответил, что эти вопросы обсудят на ближайшем заседании оперштаба.

Новый учебный год в Белгороде запустят в очно-дистанционном формате. Ранее сообщалось, что открыты будут все школы. В целях безопасности окна оклеили бронеплёнкой, рядом с учреждениями поставили модульные укрытия. Педагогов обучили оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, учителей обучают оказанию психологической помощи.

Всего в Белгородской области из 550 школ только в 20% останется дистант. Речь идёт о школах, расположенных в приграничье. В 437 школах обучение будет очным и очно-дистанционным.

Что белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?
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