Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На территории школ Белгорода с нового учебного года будут пропускать только учеников и сотрудников. Такое решение озвучили 16 августа на встрече губернатора с директорами школ.
К такой мере прибегли из-за усиления террористической опасности. Вячеслав Гладков добавил, что надеется на понимание со стороны родителей учеников.
Пока точно не известно, как в регионе пройдёт День знаний. Оперативная обстановка покажет, будут ли организованы торжественные линейки.
На встрече прозвучали вопросы о том, будут ли проводиться уроки физкультуры на улице. Также директоров интересовало, как быть, если ракетную опасность в учебный день объявят надолго. Губернатор ответил, что эти вопросы обсудят на ближайшем заседании оперштаба.
Новый учебный год в Белгороде запустят в очно-дистанционном формате. Ранее сообщалось, что открыты будут все школы. В целях безопасности окна оклеили бронеплёнкой, рядом с учреждениями поставили модульные укрытия. Педагогов обучили оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, учителей обучают оказанию психологической помощи.
Всего в Белгородской области из 550 школ только в 20% останется дистант. Речь идёт о школах, расположенных в приграничье. В 437 школах обучение будет очным и очно-дистанционным.