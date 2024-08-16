Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года

Гладков обсудил с директорами белгородских школ начало учебного года

По некоторым вопросам на встрече уже приняли решение. Так, с нового учебного года на территории школ Белгорода пропустят только учеников и учителей. Также сообщается, что День знаний проведут так, как позволит оперативная обстановка. Остальные вопросы вынесут на заседание оперштаба.

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