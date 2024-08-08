Крахмалим воротники: форму в школах Белгорода отменят, но дресс-код соблюдать надо

В Белгороде школьники должны будут соблюдать деловой стиль в одежде

Заммэра по образованию рассказала о школьной форме в новом учебном году. Нужно ли будет закупаться белыми рубашками для детей? Ответ однозначный — да. В учебных учреждениях необходимо будет соблюдать дресс-код.