Крахмалим воротники: форму в школах Белгорода отменят, но дресс-код соблюдать надо

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
С 1 сентября 2024 года юные белгородцы вновь выйдут в школы на очку. 85% родителей поддержали это решение. Сегодня чиновники ответили на интересующие вопросы директоров учебных учреждений и опекунов детей.
Вице-мэр Белгорода по соцполитике и образованию Инна Тяпугина дополнила свой доклад темой про школьную форму. Этот вопрос перед началом учебного года также интересовал собирающих детей на учёбу.
По решению оперативного штаба и рекомендации губернатора региона Вячеслава Гладкова форма не приобретается в обязательном порядке. При этом в школах всё равно останется дресс-код, а именно официально-деловой стиль.
«Собирая ребёнка в школу, вы должны объяснить правила, этику поведения, культуру поведения. Чтобы ребёнок не ходил в шортах в школу», — прояснила Тяпугина.