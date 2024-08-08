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Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Белгороде школьники должны будут соблюдать деловой стиль в одежде

Крахмалим воротники: форму в школах Белгорода отменят, но дресс-код соблюдать надо

8 августа 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде школьники должны будут соблюдать деловой стиль в одежде

Заммэра по образованию рассказала о школьной форме в новом учебном году. Нужно ли будет закупаться белыми рубашками для детей? Ответ однозначный — да. В учебных учреждениях необходимо будет соблюдать дресс-код.
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Дети

С 1 сентября 2024 года юные белгородцы вновь выйдут в школы на очку. 85% родителей поддержали это решение. Сегодня чиновники ответили на интересующие вопросы директоров учебных учреждений и опекунов детей.

Вице-мэр Белгорода по соцполитике и образованию Инна Тяпугина дополнила свой доклад темой про школьную форму. Этот вопрос перед началом учебного года также интересовал собирающих детей на учёбу.

По решению оперативного штаба и рекомендации губернатора региона Вячеслава Гладкова форма не приобретается в обязательном порядке. При этом в школах всё равно останется дресс-код, а именно официально-деловой стиль.

«Собирая ребёнка в школу, вы должны объяснить правила, этику поведения, культуру поведения. Чтобы ребёнок не ходил в шортах в школу», — прояснила Тяпугина.
В Белгороде с 1 сентября откроются все школы
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#Алёна Мальцева#Директор#Дети#Губернатор#Образование#Школа#Школьная форма#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперативный штаб#Опекун#Правила поведения#Дресс-код#Соцполитика
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