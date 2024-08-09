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Сборы ребёнка в школу в Белгороде обходятся примерно в 11,5 тысячи рублей

Собрать ребёнка в школу в Белгороде оказалось дешевле, чем в других городах РФ

9 августа 2024, 08:18
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI

Сборы ребёнка в школу в Белгороде обходятся примерно в 11,5 тысячи рублей

Новый учебный год в школах начнётся меньше чем через месяц. Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак — во сколько всё это обошлось белгородским родителям учеников? По данным SuperJob, в Белгороде семьи в среднем потратили меньше, чем по России.

В период с 20 июля по 7 августа 2024 года сервис провёл опрос среди родителей школьников и первоклассников, чтобы узнать, во сколько им обошлось собрать своё чадо к новому учебному году.

В Белгороде общая сумма покупок ниже, чем в других городах, где проходило исследование. Здесь родители потратили к 1 сентября в среднем 11,5 тысячи рублей на одного ребёнка.

Среди городов-миллионников самыми экономными родители оказались в Волгограде. Там сборы ребёнка в школу обошлись в 12,8 тысячи рублей. Чуть больше в Уфе — 12,9 тысячи. Семьи из Красноярска вложились на 14,5 тысячи рублей, а в Екатеринбурге и Казани родители потратили 14,8 тысячи рублей.

Значительно вырос бюджет на подготовку ребёнка к учёбе в Ростове-на-Дону — на 14%, в Воронеже и Волгограде — на 13%.

Самые большие расходы пришлись на Москву и Санкт-Петербург. Там родителям пришлось потратить около 16,5 тысячи и 15 тысяч рублей соответственно.

Журналисты тоже поинтересовались цифрами. У них итоговые суммы оказались больше. В 2024-2025 учебном году на подготовку девочки к новому учебному году придётся потратить в среднем 13,3 тысячи рублей. Для мальчика сумма составит 14,2 тысячи рублей.

Форма, рюкзак, канцтовары: сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году?
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#Валерия Колесникова#Общество#Москва#Воронеж#Родители#Школа#Новости Белгорода#Учебный год#Подготовка#Белгород
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