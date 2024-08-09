Собрать ребёнка в школу в Белгороде оказалось дешевле, чем в других городах РФ

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В период с 20 июля по 7 августа 2024 года сервис провёл опрос среди родителей школьников и первоклассников, чтобы узнать, во сколько им обошлось собрать своё чадо к новому учебному году.
В Белгороде общая сумма покупок ниже, чем в других городах, где проходило исследование. Здесь родители потратили к 1 сентября в среднем 11,5 тысячи рублей на одного ребёнка.
Среди городов-миллионников самыми экономными родители оказались в Волгограде. Там сборы ребёнка в школу обошлись в 12,8 тысячи рублей. Чуть больше в Уфе — 12,9 тысячи. Семьи из Красноярска вложились на 14,5 тысячи рублей, а в Екатеринбурге и Казани родители потратили 14,8 тысячи рублей.
Значительно вырос бюджет на подготовку ребёнка к учёбе в Ростове-на-Дону — на 14%, в Воронеже и Волгограде — на 13%.
Самые большие расходы пришлись на Москву и Санкт-Петербург. Там родителям пришлось потратить около 16,5 тысячи и 15 тысяч рублей соответственно.
Журналисты тоже поинтересовались цифрами. У них итоговые суммы оказались больше. В 2024-2025 учебном году на подготовку девочки к новому учебному году придётся потратить в среднем 13,3 тысячи рублей. Для мальчика сумма составит 14,2 тысячи рублей.