Собрать ребёнка в школу в Белгороде оказалось дешевле, чем в других городах РФ

Сборы ребёнка в школу в Белгороде обходятся примерно в 11,5 тысячи рублей

Новый учебный год в школах начнётся меньше чем через месяц. Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак — во сколько всё это обошлось белгородским родителям учеников? По данным SuperJob, в Белгороде семьи в среднем потратили меньше, чем по России.