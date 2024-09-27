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Ссузы

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Хватает ли в ссузах Белгородской области педагогов?
27 сентября, 08:31
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
23 августа, 15:02
Как будут учиться студенты ссузов и вузов в Белгороде с сентября?
2 августа, 09:44
После начала СВО в Белгородской области стали отчислять больше студентов
4 февраля, 14:31
2022
Белгородским учащимся могут сократить объёмы сухпайков
12 декабря 2022, 14:07
В Белгородской области на рабочие места мобилизованных позовут студентов
22 ноября 2022, 10:00
Вузы Белгородской области примут более 6,5 тыс. выпускников на бюджет
Ещё более 8 тыс. бюджетных мест организовали в ссузах, сообщили в региональном правительстве.
28 июня 2022, 08:07

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