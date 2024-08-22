Увезут ли школьников из Белгорода на учёбу в другие регионы?

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Школьники, которые проживают в приграничных районах, в новом учебном году будут учиться за пределами Белгородской области.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков предложил вывозить ребят на учебные четверти.
Сегодня он обратился к президенту России с просьбой оказать поддержку в организации отправки детей из приграничья — от Красной Яруги до Волоконовки — в другие регионы.
На данный момент не планируется вывозить детей из Белгорода. Однако решение может измениться.
«Если по Белгороду ситуация будет ухудшаться, будем тогда дополнительно принимать решения», — отметил глава региона.