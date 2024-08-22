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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Учеников из приграничных районов вывезут из Белгородской области

Увезут ли школьников из Белгорода на учёбу в другие регионы?

22 августа 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney

Учеников из приграничных районов вывезут из Белгородской области

Школьники из районов и округов Белгородской области, близко расположенных к границе с Украиной, будут учиться в других регионах. Об этом рассказал Вячеслав Гладков в вечернем прямом эфире. Пока неизвестно, на какой именно срок планируют вывозить детей.

Школьники, которые проживают в приграничных районах, в новом учебном году будут учиться за пределами Белгородской области.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков предложил вывозить ребят на учебные четверти.

Сегодня он обратился к президенту России с просьбой оказать поддержку в организации отправки детей из приграничья — от Красной Яруги до Волоконовки — в другие регионы.

На данный момент не планируется вывозить детей из Белгорода. Однако решение может измениться.

«Если по Белгороду ситуация будет ухудшаться, будем тогда дополнительно принимать решения», — отметил глава региона.
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