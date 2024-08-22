Увезут ли школьников из Белгорода на учёбу в другие регионы?

Учеников из приграничных районов вывезут из Белгородской области

Школьники из районов и округов Белгородской области, близко расположенных к границе с Украиной, будут учиться в других регионах. Об этом рассказал Вячеслав Гладков в вечернем прямом эфире. Пока неизвестно, на какой именно срок планируют вывозить детей.