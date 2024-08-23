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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Когда белгородцев ожидает праздничная линейка в честь Дня знаний?

1 сентября выпадает на воскресенье. Когда проведут праздничную линейку?

23 августа 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Когда белгородцев ожидает праздничная линейка в честь Дня знаний?

Белгородцам сообщили, в какой из дней проведут торжественные линейки в школах

Приближается начало нового учебного года, поэтому у жителей Белгорода появился ряд вопросов. Если о формате обучения и проведении линейки уже всё понятно, то многие жители не понимают, когда состоится День знаний: в воскресенье или понедельник. Ответили в мэрии.

Многие белгородцы спрашивают в Сети, в какой день недели состоится торжественная линейка в честь Дня знаний в Белгороде: в воскресенье, 1 сентября, или всё же в понедельник, 2-го? На вопрос ответили в городской администрации.

«Торжественные мероприятия будут проведены 2 сентября 2024 года», — коротко объяснили местным жителям.

Напомним, что торжественные линейки пройдут в тех школах, где установлен очный формат обучения. В Белгороде же ученики будут учиться в смешанном формате — очно-дистанционном. Поэтому для них также проведут празднование Дня знаний.

Также глава региона объяснил, почему в школах выбрали очный формат обучения, несмотря на неспокойную оперативную обстановку.

Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#День знаний#1 сентября#Белгород#Торжественная линейка
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