1 сентября выпадает на воскресенье. Когда проведут праздничную линейку?

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Многие белгородцы спрашивают в Сети, в какой день недели состоится торжественная линейка в честь Дня знаний в Белгороде: в воскресенье, 1 сентября, или всё же в понедельник, 2-го? На вопрос ответили в городской администрации.
«Торжественные мероприятия будут проведены 2 сентября 2024 года», — коротко объяснили местным жителям.
Напомним, что торжественные линейки пройдут в тех школах, где установлен очный формат обучения. В Белгороде же ученики будут учиться в смешанном формате — очно-дистанционном. Поэтому для них также проведут празднование Дня знаний.
Также глава региона объяснил, почему в школах выбрали очный формат обучения, несмотря на неспокойную оперативную обстановку.