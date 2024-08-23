1 сентября выпадает на воскресенье. Когда проведут праздничную линейку?

Белгородцам сообщили, в какой из дней проведут торжественные линейки в школах

Приближается начало нового учебного года, поэтому у жителей Белгорода появился ряд вопросов. Если о формате обучения и проведении линейки уже всё понятно, то многие жители не понимают, когда состоится День знаний: в воскресенье или понедельник. Ответили в мэрии.