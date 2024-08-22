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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:32

Гладков ответил на вопрос о проведении Дня знаний в белгородских школах

Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?

22 августа 2024, 16:30
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI

Гладков ответил на вопрос о проведении Дня знаний в белгородских школах

Будущие первоклашки в Белгороде услышат свой первый звонок — линейки пройдут очно в школах, где не установили дистанционный формат, рассказал Вячеслав Гладков. Конечно, если родители школьников будут не против.
Сюжет
Школы

Традиционно линейки 1 сентября пройдут в школах, где установлен очный формат обучения. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом решение о проведении мероприятий директора школ будут принимать вместе с родителями учеников.

Глава региона напомнил, что в Белгороде обучение будет проходить в смешанном формате. В 20-километровой зоне от границы — дистанционно, а в школах, которые расположены дальше — очно.

Напомним, что с нового учебного года меры безопасности в образовательных учреждениях ужесточат. Родителей больше не будут пускать на территорию школ.

Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Праздники#Школы#Новости Белгорода#1 сентября#Белгород#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Линейки#Очное обучение
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