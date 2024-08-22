Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Традиционно линейки 1 сентября пройдут в школах, где установлен очный формат обучения. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом решение о проведении мероприятий директора школ будут принимать вместе с родителями учеников.
Глава региона напомнил, что в Белгороде обучение будет проходить в смешанном формате. В 20-километровой зоне от границы — дистанционно, а в школах, которые расположены дальше — очно.
Напомним, что с нового учебного года меры безопасности в образовательных учреждениях ужесточат. Родителей больше не будут пускать на территорию школ.