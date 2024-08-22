Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?

Гладков ответил на вопрос о проведении Дня знаний в белгородских школах

Будущие первоклашки в Белгороде услышат свой первый звонок — линейки пройдут очно в школах, где не установили дистанционный формат, рассказал Вячеслав Гладков. Конечно, если родители школьников будут не против.