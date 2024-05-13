«Спал — и посыпалось всё»: в Сети появилось видео с разрушенным домом под Белгородом

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Сети появилось видео с домом, который был разрушен в результате атаки ВСУ. Это случилось в селе Черемошное Белгородского района.
«Спал — и посыпалось всё. Вылез из обломков», — говорит хозяин дома.
В результате происшествия три человека получили незначительные ранения в виде царапин и ссадин. Пострадавшие отказались от вызова скорой помощи, и глава поселения лично отвёз их к родственникам.
В общей сложности в результате происшествия пострадали пять частных домовладений в селе. В домах выбиты окна, повреждены фасады, кровля и заборы. Также повреждены три автомобиля, принадлежащие местным жителям.
В пострадавшем от обстрела доме на улице Щорса в Белгороде, напомним, сохраняется угроза обрушения.