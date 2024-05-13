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Результат ночной атаки ВСУ на Черемошное в Белгородском районе

«Спал — и посыпалось всё»: в Сети появилось видео с разрушенным домом под Белгородом

13 мая 2024, 11:31
Фото: РИА «Новости»
Результат ночной атаки ВСУ на Черемошное в Белгородском районе

Чудом выжившие при ночной атаке ВСУ белгородцы рассказали, как всё произошло

В результате атаки ВСУ в селе Черемошное Белгородской области разрушен жилой дом. Видео с места происшествия публикует РИА «‎Новости».

В Сети появилось видео с домом, который был разрушен в результате атаки ВСУ. Это случилось в селе Черемошное Белгородского района.

«Спал — и посыпалось всё. Вылез из обломков», — говорит хозяин дома.

В результате происшествия три человека получили незначительные ранения в виде царапин и ссадин. Пострадавшие отказались от вызова скорой помощи, и глава поселения лично отвёз их к родственникам.

В общей сложности в результате происшествия пострадали пять частных домовладений в селе. В домах выбиты окна, повреждены фасады, кровля и заборы. Также повреждены три автомобиля, принадлежащие местным жителям.

В пострадавшем от обстрела доме на улице Щорса в Белгороде, напомним, сохраняется угроза обрушения.

Результат ночной атаки ВСУ на Черемошное в Белгородском районе
Видео: РИА «Новости»
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