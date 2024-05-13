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В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде сохраняется угроза обрушения

В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде сохраняется угроза обрушения

13 мая 2024, 06:30
Фото: 1MI
Власти готовят заключение экспертизы по состоянию пострадавшего в Белгороде дома. Документы будут готовы 13 мая. Об этом сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина.

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, когда будет готово заключение по состоянию дома №55а на улице Щорса в Белгороде, который пострадал 12 мая от атаки ВСУ.

Как сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина, предварительно документы будут готовы 13 мая к обеду.

В настоящее время проводим инструментальное обследование в тех квартирах и местах, где идёт сопряжение с деформационным швом.
Оксана Козлитина

При этом чиновница отметила, что угроза обрушения сохраняется в части одной блок-секции. Необходима стабилизация конструкции.

Что касается допуска людей, он будет осуществляться только по паспортам на короткий промежуток времени, чтобы жильцы могли забрать вещи.

Нужно готовиться к капремонту дома. Всё будет известно после заключения экспертизы. Из того, что видно невооружённым взглядом, будет частичный разбор конструкции. Если сохраняем, то всё равно ставим на капремонт. Если сносим, то демонтируем и ставим на его месте новый.
Вячеслав Гладков

Напомним, что будет с пострадавшим домом, власти ещё не решили. В настоящее время в ПВР находятся 36 человек.

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