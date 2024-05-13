В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде сохраняется угроза обрушения

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, когда будет готово заключение по состоянию дома №55а на улице Щорса в Белгороде, который пострадал 12 мая от атаки ВСУ.
Как сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина, предварительно документы будут готовы 13 мая к обеду.
В настоящее время проводим инструментальное обследование в тех квартирах и местах, где идёт сопряжение с деформационным швом.
Оксана Козлитина
При этом чиновница отметила, что угроза обрушения сохраняется в части одной блок-секции. Необходима стабилизация конструкции.
Что касается допуска людей, он будет осуществляться только по паспортам на короткий промежуток времени, чтобы жильцы могли забрать вещи.
Нужно готовиться к капремонту дома. Всё будет известно после заключения экспертизы. Из того, что видно невооружённым взглядом, будет частичный разбор конструкции. Если сохраняем, то всё равно ставим на капремонт. Если сносим, то демонтируем и ставим на его месте новый.
Вячеслав Гладков
Напомним, что будет с пострадавшим домом, власти ещё не решили. В настоящее время в ПВР находятся 36 человек.