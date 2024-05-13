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Published Сегодня, 05:34

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Updated Сегодня, 05:36

Место обрушения подъезда дома на улице Щорса в Белгороде

В Белгороде пока не приняли решение по дому, в котором обрушился подъезд от атаки ВСУ

13 мая 2024, 05:34
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Место обрушения подъезда дома на улице Щорса в Белгороде

В ПВР находятся 36 человек, чьи квартиры повреждены от атаки ВСУ

Власти планируют направить документы в федеральный центр с целью получения помощи для оставшихся без жилья. Тем временем эксперты изучат техническое состояние пострадавшего от атаки ВСУ дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде после вчерашней атаки ВСУ в пунктах временного размещения находятся 36 человек. Их жильё пострадало при обстреле. Большая часть решила остаться у родственников.

Что будут делать с домом, на который пришёлся удар ВСУ, пока не решили. Утром эксперты продолжат изучать его техническое состояние.

Для тех, кто остался без дома после вчерашней атаки, собираются попросить помощь у федерального центра. Власти направят необходимые документы, которые помогут с восстановлением или приобретением жилья.

Гладков уточнил информацию о погибших и пострадавших в Белгороде от атак ВСУ
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