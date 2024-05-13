В Белгороде пока не приняли решение по дому, в котором обрушился подъезд от атаки ВСУ

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Белгороде после вчерашней атаки ВСУ в пунктах временного размещения находятся 36 человек. Их жильё пострадало при обстреле. Большая часть решила остаться у родственников.
Что будут делать с домом, на который пришёлся удар ВСУ, пока не решили. Утром эксперты продолжат изучать его техническое состояние.
Для тех, кто остался без дома после вчерашней атаки, собираются попросить помощь у федерального центра. Власти направят необходимые документы, которые помогут с восстановлением или приобретением жилья.