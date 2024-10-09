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Черемошное

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2024
Белгородцы остались без продуктов? В опасном селе из-за атаки ВСУ сгорел магазин
9 октября, 09:20
Супружеская пара пострадала при атаке дрона на «Газель» в Белгородской области
8 октября, 08:15
Двое мужчин пострадали под Белгородом после атаки украинского дрона-камикадзе
4 октября, 12:16
Дрон атаковал грузовик под Белгородом, ранен водитель
2 октября, 05:55
«Чувствую себя железным человеком»: глава поселения под Белгородом — об обстреле
23 сентября, 13:15
Беспилотник взорвался на детской площадке в Белгородской области
23 сентября, 07:55
При обстреле под Белгородом ранены 10 человек, в их числе — глава поселения
22 сентября, 12:02
Два частных дома попали под удары дронов в Белгородской области
20 сентября, 12:21
Белгородские медики пытаются спасти мужчину, раненного после атаки дрона ВСУ
12 августа, 20:56
2023
Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца
19 мая 2023, 13:55
После подрыва белородца на «лепестке» территории проверят на наличие мин
Об этом попросила губернатора Белгородской области жительница села, в котором случилось ЧП. 19 мая работы продолжатся.
18 мая 2023, 21:42
Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»
17 мая 2023, 09:19
Семь сёл на время остались без света из-за обстрела в Белгородском районе
11 мая 2023, 08:08
ВСУ обстреляли Белгородский район
11 мая 2023, 06:32
Сразу два села под Белгородом попали под обстрел, очевидцы сообщили о дыме
5 мая 2023, 10:21
Пять сёл под Белгородом остались без света из-за обстрела
25 апреля 2023, 12:30
ВСУ обстреляли Белгородский район
25 апреля 2023, 11:13
Гладков сообщил подробности обстрела села Черемошное в Белгородской области
Населённый пункт попал под огонь ВСУ вечером 29 марта. На месте происшествия работают аварийные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
29 марта 2023, 14:57
МЧС предупредило о новом обстреле в Белгородской области
29 марта 2023, 14:18

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