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Пострадавшего в Белгороде при обрушении части дома ребёнка доставили в Москву

Полуторамесячного малыша из Белгорода доставили в тяжёлом состоянии в Москву

13 мая 2024, 09:35
Фото: 1MI

Пострадавшего в Белгороде при обрушении части дома ребёнка доставили в Москву

Ранее сообщалось, что полуторамесячного пациента отправят в Российскую детскую клиническую больницу. ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ пишет, что транспортировку малыш перенёс удовлетворительно.

В Белгороде при обрушении подъезда дома на улице Щорса пострадал ребёнок. Полуторамесячного пациента уже доставили в Москву. Транспортировку он перенёс удовлетворительно.

«Известия» добавляют, что пока состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Сейчас он находится на ИВЛ.

Известно, что малыша собирались отправить в Российскую детскую клиническую больницу. Вместе с ребёнком к поездке готовили и его маму.

Накануне сообщалось, что малыш получил баротравму, закрытую черепно-мозговую травму, ожоги лица и шеи.

Помимо полуторамесячного малыша, пострадал также 16-летний парень. Вчера он оставался в реанимации детской областной больницы. У пострадавшего — баротравма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

Всего из-под завалов разрушенного подъезда спасатели достали тела 15 погибших. Сообщалось, что двое из них — дети. Ещё одна несовершеннолетняя погибла при вечернем обстреле Белгорода 12 мая: девушке было 17 лет.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Москва#Новости Белгорода#Минздрав#Белгород#Ребёнок#Малыш#РДКБ#Транспортировка#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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