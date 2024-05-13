Полуторамесячного малыша из Белгорода доставили в тяжёлом состоянии в Москву

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Белгороде при обрушении подъезда дома на улице Щорса пострадал ребёнок. Полуторамесячного пациента уже доставили в Москву. Транспортировку он перенёс удовлетворительно.
«Известия» добавляют, что пока состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Сейчас он находится на ИВЛ.
Известно, что малыша собирались отправить в Российскую детскую клиническую больницу. Вместе с ребёнком к поездке готовили и его маму.
Накануне сообщалось, что малыш получил баротравму, закрытую черепно-мозговую травму, ожоги лица и шеи.
Помимо полуторамесячного малыша, пострадал также 16-летний парень. Вчера он оставался в реанимации детской областной больницы. У пострадавшего — баротравма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.
Всего из-под завалов разрушенного подъезда спасатели достали тела 15 погибших. Сообщалось, что двое из них — дети. Ещё одна несовершеннолетняя погибла при вечернем обстреле Белгорода 12 мая: девушке было 17 лет.