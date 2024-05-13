Гладков уточнил информацию о погибших и пострадавших в Белгороде от атак ВСУ

За день в Белгороде 19 человек стали жертвами атак ВСУ

Речь идёт о женщине, которую ранило при обстреле 11 мая. Пациентка скончалась накануне в больнице. Таким образом, число жертв за вчерашний день достигло 19 человек. Ранены больше 20, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.