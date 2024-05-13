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За день в Белгороде 19 человек стали жертвами атак ВСУ

Гладков уточнил информацию о погибших и пострадавших в Белгороде от атак ВСУ

13 мая 2024, 05:22
Фото: 1MI

За день в Белгороде 19 человек стали жертвами атак ВСУ

Речь идёт о женщине, которую ранило при обстреле 11 мая. Пациентка скончалась накануне в больнице. Таким образом, число жертв за вчерашний день достигло 19 человек. Ранены больше 20, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За 12 мая в Белгороде жертвами атак ВСУ стали 19 мирных жителей. В их число вошла женщина, пострадавшая при обстреле 11 мая. Она скончалась в больнице накануне.

Из-под завалов обрушившегося подъезда дома на улице Щорса в Белгороде спасатели достали тела 15 человек. В результате вечернего обстрела погибли трое.

Ранены за вчерашний день 27 мирных жителей. Шестерых пациентов готовят к отправлению в федеральные клиники. В их числе — полуторамесячный ребёнок вместе с мамой.

11 пострадавших находятся в белгородских больницах. Ещё десятерых отпустили домой — им назначили амбулаторное лечение.

Под завалами подъезда дома в Белгороде погибли 15 человек
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