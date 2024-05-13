Гладков уточнил информацию о погибших и пострадавших в Белгороде от атак ВСУ

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
За 12 мая в Белгороде жертвами атак ВСУ стали 19 мирных жителей. В их число вошла женщина, пострадавшая при обстреле 11 мая. Она скончалась в больнице накануне.
Из-под завалов обрушившегося подъезда дома на улице Щорса в Белгороде спасатели достали тела 15 человек. В результате вечернего обстрела погибли трое.
Ранены за вчерашний день 27 мирных жителей. Шестерых пациентов готовят к отправлению в федеральные клиники. В их числе — полуторамесячный ребёнок вместе с мамой.
11 пострадавших находятся в белгородских больницах. Ещё десятерых отпустили домой — им назначили амбулаторное лечение.