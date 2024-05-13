Под завалами подъезда дома в Белгороде погибли 15 человек

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В Белгороде из-за обрушения подъезда многоквартирного дома в результате обстреле ВСУ погибло 15 человек.
Разбор завалов продолжался 18 часов. За это время удалось спасти 17 оказавшихся под ними человек.
Жителей дома эвакуировали. По МКД проведут экспертизу, после чего примут решение о судьбе дома. Владельцам пострадавших квартир предоставят новое жильё.
ВСУ обстреляли Белгород с применением ракет «Точка-У». Обломки одной из них взорвались после прилёта в дом, что привело к обрушению.
Все подробности о вчерашней трагедии читайте в сюжете Бел.Ру.