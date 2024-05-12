Вячеслав Гладков помогал расчистить путь для техники к месту обрушения подъезда

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Во время обстрела Белгорода со стороны Украины днём 12 мая не только обрушился подъезд МКД, но и сгорели стоявшие рядом автомобили. Это мешало проезду техники. В освобождении пути поучаствовали глава региона Вячеслав Гладков, его заместитель по строительству Владимир Базаров и руководитель скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров.
Спасатели и экстренные службы до сих пор работают на месте трагедии, разбирают завалы и достают из-под них людей. Живыми удалось вызволить уже больше 12 человек, точная цифра на данный момент не известна. К сожалению, пять человек погибли.
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