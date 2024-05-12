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Published Сегодня, 15:37

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Updated Сегодня, 15:39

обрушение подъезда дома в Белгороде

Вячеслав Гладков помогал расчистить путь для техники к месту обрушения подъезда

12 мая 2024, 15:37
Фото: Bel.ru
обрушение подъезда дома в Белгороде
Губернатор Белгородской области после взрыва в жилой многоэтажке в Белгороде выехал на место происшествия и помог вместе с замгубернатора и руководителем скорой помощи освободить путь для проезда спецтехники.

Во время обстрела Белгорода со стороны Украины днём 12 мая не только обрушился подъезд МКД, но и сгорели стоявшие рядом автомобили. Это мешало проезду техники. В освобождении пути поучаствовали глава региона Вячеслав Гладков, его заместитель по строительству Владимир Базаров и руководитель скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров.

Спасатели и экстренные службы до сих пор работают на месте трагедии, разбирают завалы и достают из-под них людей. Живыми удалось вызволить уже больше 12 человек, точная цифра на данный момент не известна. К сожалению, пять человек погибли.

Все подробности о происшествии узнавайте в сюжете Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.

обрушение подъезда дома в Белгороде
Видео: Bel.ru
Из-под завалов подъезда дома в Белгороде достали живого мужчину
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