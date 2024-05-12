При обрушении подъезда дома погибла невролог из Белгорода

Днём в Telegram-каналах сообщали о поиске женщины под завалами обрушившегося при обстреле подъезда многоквартирного дома. Позже источники «Фонаря» сообщили, что женщина стала одной из погибших. Ей было 42 года. Она жила на восьмом этаже дома на Щорса, 55а и на связь в последний раз выходила вечером 11 мая, рассказывали в Telegram-канале Mash.