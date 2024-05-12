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Published Сегодня, 16:32

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обрушение подъезда в Белгороде

При обрушении подъезда дома погибла невролог из Белгорода

12 мая 2024, 16:32
Фото: Bel.ru
обрушение подъезда в Белгороде
На данный момент из-под завалов достали тела семи погибших жителей дома в Белгороде. Одной из них стала 42-летняя врач-невролог Наталья Ермолова, сообщил «Фонарь».

Днём в Telegram-каналах сообщали о поиске женщины под завалами обрушившегося при обстреле подъезда многоквартирного дома. Позже источники «Фонаря» сообщили, что женщина стала одной из погибших. Ей было 42 года. Она жила на восьмом этаже дома на Щорса, 55а и на связь в последний раз выходила вечером 11 мая, рассказывали в Telegram-канале Mash.

На данный момент известно о семи погибших и 20 пострадавших при дневном обстреле Белгорода.

Все подробности о трагедии можно узнать из сюжета Бел.Ру, а также в Telegram-канале.

Из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали ещё одного погибшего
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