Из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали ещё одного погибшего

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали ещё одно погибшего. Число жертв трагедии, таким образом, увеличилось до семи.
Ранее сообщалось, что неизвестна судьба семерых человек. Пострадали 20 мирных жителей, двое из них — дети.
Одной из погибших, как пишет «Фонарь», может быть 42-летняя женщина, которая работала неврологом.
В Кремле сообщили, что Владимиру Путину доложили о трагедии в Белгороде. Президент дал ряд поручений.