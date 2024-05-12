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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до семи

Из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали ещё одного погибшего

12 мая 2024, 16:28
Фото: 1MI

Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до семи

Информацию публикует федеральное МЧС. Ранее сообщалось, что пострадали 20 человек, судьба семерых неизвестна.
Сюжет
МЧС

Из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде достали ещё одно погибшего. Число жертв трагедии, таким образом, увеличилось до семи.

Ранее сообщалось, что неизвестна судьба семерых человек. Пострадали 20 мирных жителей, двое из них — дети.

Одной из погибших, как пишет «Фонарь», может быть 42-летняя женщина, которая работала неврологом.

В Кремле сообщили, что Владимиру Путину доложили о трагедии в Белгороде. Президент дал ряд поручений.

Вячеслав Гладков помогал расчистить путь для техники к месту обрушения подъезда
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