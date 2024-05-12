Горячая линия в Белгороде для родственников раненых пострадала от хакерской атаки

Запасов крови для пострадавших в результате теракта в Белгороде достаточно, заявил глава областного минздрава Андрей Иконников. По его словам, «запасы эритроцитов и доз крио достаточны». Вместе с тем в районах дежурят водители, которые готовы в случае необходимости привезти резерв.