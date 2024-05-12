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Андрей Иконников и белгородские медики

Горячая линия в Белгороде для родственников раненых пострадала от хакерской атаки

12 мая 2024, 15:47
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети
Андрей Иконников и белгородские медики

Иконников: в Белгороде хватает запасов крови для пострадавших

В Белгороде достаточно запасов крови, но в случае нехватки водители готовы подвезти резерв. Для родственников пострадавших запустили горячую линию, но вскоре после открытия на неё начались атаки, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Запасов крови для пострадавших в результате теракта в Белгороде достаточно, заявил глава областного минздрава Андрей Иконников. По его словам, «запасы эритроцитов и доз крио достаточны». Вместе с тем в районах дежурят водители, которые готовы в случае необходимости привезти резерв.

Иконников добавил, что большинство тех раненых, кому требовалась операция, уже прооперировали. Белгородские врачи держат связь с федеральным центром.

Для родственников пострадавших в результате теракта белгородцев открыли горячую линию. По звонку можно узнать о состоянии раненых.

Вместе с тем спустя небольшое время после запуска на горячую линию начались атаки. К 18:38 её работу удалось восстановить.

Напомним, что в результате атаки ВСУ на Белгород утром 12 мая пострадали 20 человек, двое из них — дети. Полуторамесячного ребёнка готовят к транспортировке в Москву, 16-летний подросток остаётся в реанимации.

МЧС сообщает, что из-под завалов подъезда дома на улице Щорса достали пятерых погибших.

Гладков уточнил информацию о детях, пострадавших в разрушившемся доме в Белгороде
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