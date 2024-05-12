Горячая линия в Белгороде для родственников раненых пострадала от хакерской атаки

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Запасов крови для пострадавших в результате теракта в Белгороде достаточно, заявил глава областного минздрава Андрей Иконников. По его словам, «запасы эритроцитов и доз крио достаточны». Вместе с тем в районах дежурят водители, которые готовы в случае необходимости привезти резерв.
Иконников добавил, что большинство тех раненых, кому требовалась операция, уже прооперировали. Белгородские врачи держат связь с федеральным центром.
Для родственников пострадавших в результате теракта белгородцев открыли горячую линию. По звонку можно узнать о состоянии раненых.
Вместе с тем спустя небольшое время после запуска на горячую линию начались атаки. К 18:38 её работу удалось восстановить.
Напомним, что в результате атаки ВСУ на Белгород утром 12 мая пострадали 20 человек, двое из них — дети. Полуторамесячного ребёнка готовят к транспортировке в Москву, 16-летний подросток остаётся в реанимации.
МЧС сообщает, что из-под завалов подъезда дома на улице Щорса достали пятерых погибших.